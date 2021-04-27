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≡  500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41419
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:13
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Глава Минздрава лишь отметил, что на сегодняшний день вакцинация населения проводится двумя вакцинами: "Спутник V" и QazVac.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21696
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 12:35
#15
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Цитата:
alex_60:
да,тебе не повезло, прайзером привили. Меркель вон по блату зенеку вкололи.


Да, ждали мы - Казахскую, не дождались... :lol: ;-)
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
171
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 12:37
#16
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На зло бабушке отморожу уши))) Это же надо так Россию ненавидеть
Профайл
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