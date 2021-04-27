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≡  500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41419
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:13
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Глава Минздрава лишь отметил, что на сегодняшний день вакцинация населения проводится двумя вакцинами: "Спутник V" и QazVac.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2084
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:13
#1
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Ждём, ждём, когда будет возможность привиться вакциной приличных производителей.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21696
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:16
#2
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Цитата:

QazVac,

Казахстанская, что, неприличная?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11737
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:16
#3
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Цитата:
юля елиссева:
приличных производителей.


край- зенеку с тромбозом тебе закупят. и синовак с 50 процентами.
все.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2084
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:20
#4
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Цитата:
alex_60:
зенеку с тромбозом тебе закупят

гугли статистику, у астра зенеки побочных эффектов меньше чем у мирового лидера Пфайзера.
А насчет китайской, то тут да, сами китайцы признают эффективность своей вакцины лишь в 60% случаев.

[Исправлено: юля елиссева, 27.04.2021 - 11:29]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7380
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:20
#5
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Цитата:
юля елиссева:
когда будет возможность привиться вакциной приличных производителей

интересно, а Азербайджан что вкалывает?
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
117
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:22
#6
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Цитата:
юля елиссева:

Ага файзером на основе мРНК и загнутся от онкологии года через 2. Если кто забыл все чистые нуклеиновые кислоты являются сильнейшими канцерогенами.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2084
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:27
#7
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Цитата:
yudjin:
интересно, а Азербайджан что вкалывает?

я жительница Кустаная в 4 поколении. Причем тут Азербайджан? Загуглила специально для представителя общины Рэспублікu Беларусь. Там активно прививаются Пфайзером м Астразенекой.

[Исправлено: юля елиссева, 27.04.2021 - 11:33]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2084
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:28
#8
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Цитата:
Janus:
Ага файзером на основе мРНК и загнутся от онкологии года через 2

ты хочешь сказать, что в Израиле, где уже 90% населения привито пфайзером, через 2 года все население вымрет от рака? Фантазер,однако..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7380
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:41
#9
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Цитата:
юля елиссева:
ам активно прививаются Пфайзером м Астразенекой.

ну, ты, через общину попроси, пусть пришлют;-)
Что ты гуглиш как-то коряво. Пишут , что с января прививаются китайщиной Синовак. а только в марте утвердили Астазенека. Нету у них пфайзера.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
155
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:51
#10
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вот теперь вакцинация в Казахстане будет выглядеть так.заходит человек в кабинет,садится врач шторку открывает на столике 5-7 вакцин разных производителей.она проводит так рукой и спрашивает какой вакциной желаете привиться? :-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2084
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:52
#11
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Цитата:
yudjin:
то с января прививаются китайщиной Синовак. а только в марте утвердили Астазенека. Нету у них пфайзера.

мне вообще фиолетово чем там прививаются. Это тебе с какого-то перепуга стало интересно чем прививаются в Азербайджане. Чем прививаются жители Зимбабве тебе тоже интересно?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21696
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:59
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Чем прививаются жители Зимбабве тебе тоже интересно?

А в Гваделупе, чем прививаются? Кто знает?... :lol: ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2084
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 12:00
#13
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Цитата:
drakon:
А в Гваделупе, чем прививаются? Кто знает?...

а в Гондурасе, там где Тегусигальпа?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11737
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 12:29
#14
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Цитата:
drakon:


да,тебе не повезло, пфайзером привили.
Меркель вон по блату Vaxzevria вкололи.

[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 12:34]
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