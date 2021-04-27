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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
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Я робот(Пользователи)
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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:13
Глава Минздрава лишь отметил, что на сегодняшний день вакцинация населения проводится двумя вакцинами: "Спутник V" и QazVac.
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Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:13
Ждём, ждём, когда будет возможность привиться вакциной приличных производителей.
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:16
Цитата:
QazVac,
Казахстанская, что, неприличная?...
QazVac,
Казахстанская, что, неприличная?...
a
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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:16
Цитата:
край- зенеку с тромбозом тебе закупят. и синовак с 50 процентами.
все.
юля елиссева:
приличных производителей.
приличных производителей.
край- зенеку с тромбозом тебе закупят. и синовак с 50 процентами.
все.
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:20
Цитата:
гугли статистику, у астра зенеки побочных эффектов меньше чем у мирового лидера Пфайзера.
А насчет китайской, то тут да, сами китайцы признают эффективность своей вакцины лишь в 60% случаев.
[Исправлено: юля елиссева, 27.04.2021 - 11:29]
alex_60:
зенеку с тромбозом тебе закупят
зенеку с тромбозом тебе закупят
гугли статистику, у астра зенеки побочных эффектов меньше чем у мирового лидера Пфайзера.
А насчет китайской, то тут да, сами китайцы признают эффективность своей вакцины лишь в 60% случаев.
[Исправлено: юля елиссева, 27.04.2021 - 11:29]
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:20
Цитата:
интересно, а Азербайджан что вкалывает?
юля елиссева:
когда будет возможность привиться вакциной приличных производителей
когда будет возможность привиться вакциной приличных производителей
интересно, а Азербайджан что вкалывает?
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Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:22
Цитата:
Ага файзером на основе мРНК и загнутся от онкологии года через 2. Если кто забыл все чистые нуклеиновые кислоты являются сильнейшими канцерогенами.
юля елиссева:
Ага файзером на основе мРНК и загнутся от онкологии года через 2. Если кто забыл все чистые нуклеиновые кислоты являются сильнейшими канцерогенами.
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:27
Цитата:
я жительница Кустаная в 4 поколении. Причем тут Азербайджан? Загуглила специально для представителя общины Рэспублікu Беларусь. Там активно прививаются Пфайзером м Астразенекой.
[Исправлено: юля елиссева, 27.04.2021 - 11:33]
yudjin:
интересно, а Азербайджан что вкалывает?
интересно, а Азербайджан что вкалывает?
я жительница Кустаная в 4 поколении. Причем тут Азербайджан? Загуглила специально для представителя общины Рэспублікu Беларусь. Там активно прививаются Пфайзером м Астразенекой.
[Исправлено: юля елиссева, 27.04.2021 - 11:33]
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:28
Цитата:
ты хочешь сказать, что в Израиле, где уже 90% населения привито пфайзером, через 2 года все население вымрет от рака? Фантазер,однако..
Janus:
Ага файзером на основе мРНК и загнутся от онкологии года через 2
Ага файзером на основе мРНК и загнутся от онкологии года через 2
ты хочешь сказать, что в Израиле, где уже 90% населения привито пфайзером, через 2 года все население вымрет от рака? Фантазер,однако..
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:41
Цитата:
ну, ты, через общину попроси, пусть пришлют
Что ты гуглиш как-то коряво. Пишут , что с января прививаются китайщиной Синовак. а только в марте утвердили Астазенека. Нету у них пфайзера.
юля елиссева:
ам активно прививаются Пфайзером м Астразенекой.
ам активно прививаются Пфайзером м Астразенекой.
ну, ты, через общину попроси, пусть пришлют
Что ты гуглиш как-то коряво. Пишут , что с января прививаются китайщиной Синовак. а только в марте утвердили Астазенека. Нету у них пфайзера.
а
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Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 11:51
вот теперь вакцинация в Казахстане будет выглядеть так.заходит человек в кабинет,садится врач шторку открывает на столике 5-7 вакцин разных производителей.она проводит так рукой и спрашивает какой вакциной желаете привиться?
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:52
Цитата:
мне вообще фиолетово чем там прививаются. Это тебе с какого-то перепуга стало интересно чем прививаются в Азербайджане. Чем прививаются жители Зимбабве тебе тоже интересно?
yudjin:
то с января прививаются китайщиной Синовак. а только в марте утвердили Астазенека. Нету у них пфайзера.
то с января прививаются китайщиной Синовак. а только в марте утвердили Астазенека. Нету у них пфайзера.
мне вообще фиолетово чем там прививаются. Это тебе с какого-то перепуга стало интересно чем прививаются в Азербайджане. Чем прививаются жители Зимбабве тебе тоже интересно?
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:59
Цитата:
А в Гваделупе, чем прививаются? Кто знает?...
юля елиссева:
Чем прививаются жители Зимбабве тебе тоже интересно?
Чем прививаются жители Зимбабве тебе тоже интересно?
А в Гваделупе, чем прививаются? Кто знает?...
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 12:00
Цитата:
а в Гондурасе, там где Тегусигальпа?
drakon:
А в Гваделупе, чем прививаются? Кто знает?...
А в Гваделупе, чем прививаются? Кто знает?...
а в Гондурасе, там где Тегусигальпа?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11737
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 12:29
Цитата:
да,тебе не повезло, пфайзером привили.
Меркель вон по блату Vaxzevria вкололи.
[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 12:34]
drakon:
да,тебе не повезло, пфайзером привили.
Меркель вон по блату Vaxzevria вкололи.
[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 12:34]
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