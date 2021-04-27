Отправлено: - 11:52

yudjin:

то с января прививаются китайщиной Синовак. а только в марте утвердили Астазенека. Нету у них пфайзера.

Цитата:мне вообще фиолетово чем там прививаются. Это тебе с какого-то перепуга стало интересно чем прививаются в Азербайджане. Чем прививаются жители Зимбабве тебе тоже интересно?