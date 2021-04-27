Отправлено: - 13:11

alex_60:

моськи ему до одного места. кроме визга ничего нет от них

drakon:

Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу обратить внимание, на комментЦитата

drakon:

№2252. Он утверждает это без доказательств. А это - нерушение...

Маркс:

Это не факт, это бред: "Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется бредом".

таноми52:

Вот тоже не люблю мелких собачёнок

Цитата:Ну тогда не сообщайте ему ничего раз вы ему до одного места)Цитата:Я не этого пастора имел ввиду)Цитата:Путин ворТов Гафуров сказал уже чтобы на меня иск подавало то лицо про которое пишут)Цитата:Навальный 10 лет это подтверждает и что-то никто его слушать не хочет а травит и сажаетТак как ещё тирану и его моськам доказать что-то ?)Цитата:Вы по крупным собачатам спец?)