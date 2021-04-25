Да что же это такое. Я же не в России живу. Объективности мало, вот что жаль? Некоторые как губки банные всё впитывают. А вот отжатть или выжать, то что туда недолжно было впитаться уже не в состоянии.
Кстати как-то мы на НГ пропустили день рождение одного известного российского оппозиционера которого курировали западные спецслужбы и которого в итоге в трудную годину привели этого оппозиционера к власти Страна развалилась Разруха Война на всех фронтах Голод Но почему-то этого оппозиционера и его команду до сих пор любят) Странно да?
Ну кто бы сомневался? Извечная борьба России24 и "Эха" с "дождём"? Лично уже лет 12-15-ть (как отписывался) ни того не другого не смотрю и тоже как то вон мнение имею. А как относитесь к тому, что опять 9-го мая парада не будет? Просто из любопытства спрашиваю. Я лично наа Малёрке буду. Так что принять участия тоже не смогу, Вы отказались.
Малёрка это что? Малярные работы? Что-то натворили?Цитата:
elektron: А как относитесь к тому, что опять 9-го мая парада не будет? Просто из любопытства спрашиваю
Нормально отношусь Как хрестиане отнеслись к тому что полноценно рождество не праздновали из за карантина? Вроде нормально,религиозных бунтов не было) Так и с 9 мая Парад в записи можно и в ютюбе посмотреть всеровно одна и та же техника каждый год А выйти и прогуляться до парка победы никто вроде не запрещал
Кстати на медне читал, как нищие, вечно пьяные и обокраденные властью, россияне возмущались, что им Турции прикрыли. Это же до какой степени власть аборзела то? Откуда у нищих столько денег, по турциям гонять то? Наверняка же наворовали наверное? А значит против своих же "санкции"? Не?
elektron: Кстати на медне читал, как нищие, вечно пьяные и обокраденные властью, россияне возмущались, что им Турции прикрыли. Это же до какой степени власть аборзела то?
Ну власть там действительно аборзела И маленький средний класс россиян кто мог отдохнуть на копеечных турах в Турции теперь останется дома Ведь чтобы отдохнуть в Крыму или Сочи придется выложить не плохую сумму, и не у всех же есть дворцы на берегу моря))Цитата:
elektron: Да что то типа того, много работал и вот
Странные у вас интересы по отдыху А чтож в Челябинск не поедите отдыхать? Ну или на крайняк в Евпаторию? Россия же ваша любимая!!! Там же все так хорошо)
Меня там сервис больше не устраивает. Ничего личного, не русофобия, просто сервис. Ну а если серьёзно, то Балиары не входят в группу риска и мне не нужно будет в карантине после отпуска сидеть. В отличие от остальных стран.
Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать