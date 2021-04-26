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Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41416
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 09:54
26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанским препаратом QazCovid-in (QazVac). Одним из первых получил прививку от коронавируса отечественной вакциной министр здравоохранения Алексей Цой.
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(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
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Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 13:54
Цитата:
Сергей kst:Тубиком болеют люди которые ведут не правильную жизнь. Бухло-сигареты-неполучение витаминов. Любая пневмония хоть ковидная хоть простая вирусная - бактериальная приведет к тубику. Я когда вышел с больницы, сел на велек ,не на машину, а на велосипед. И гонял каждый вечер по несколько км. Что б легкие работали и не слиплись( там есть научное название) после долгих лежачих положений в Палате . А ковид, в том и вишка этого вируса, загребает всех подряд. В том числе людей не курящих. И богатых и бедных.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11733
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 14:00
Цитата:
на животе надо было лежать.
Vit:
и не слиплись( там есть научное название) после долгих лежачих положений в Палате
и не слиплись( там есть научное название) после долгих лежачих положений в Палате
на животе надо было лежать.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 154
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 20:44
вот у меня вопрос такой?те кто привился спутником первый укол.им через 21 день будут ту же вакцину колоть или по барабану какая будет в наличии?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6900
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 21:22
Цитата:
За спутник не скажу, хотя читал что и спутник спутнику рознь. Вторая прививка отличается от первой.
Думаю можно найти инфу при желании.
А вот с астразеникой, кому до 60-ти или 65-ти сделали первую прививку. Вторую уже делают другую. Из за
опасности возникновения тромбозов в мозге.
андрей 117:
вот у меня вопрос такой?те кто привился спутником первый укол.им через 21 день будут ту же вакцину колоть или по барабану какая будет в наличии?
вот у меня вопрос такой?те кто привился спутником первый укол.им через 21 день будут ту же вакцину колоть или по барабану какая будет в наличии?
За спутник не скажу, хотя читал что и спутник спутнику рознь. Вторая прививка отличается от первой.
Думаю можно найти инфу при желании.
А вот с астразеникой, кому до 60-ти или 65-ти сделали первую прививку. Вторую уже делают другую. Из за
опасности возникновения тромбозов в мозге.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6900
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 21:45
Цитата:
Да верно, если учесть, что от гриппа и прививки, но вот не все почему то прививаются и медикаменты для лечения есть. Что всё равно не всех спасает. А если бы всего этого не было, то так же мерли бы. Теперь и от ковида прививки и медикаменты поступают. Посмотрим как дольше события развиваться будут.
Мишаня:
Ну хотя бы по отношению по гриппу в 2018?
Ну хотя бы по отношению по гриппу в 2018?
Да верно, если учесть, что от гриппа и прививки, но вот не все почему то прививаются и медикаменты для лечения есть. Что всё равно не всех спасает. А если бы всего этого не было, то так же мерли бы. Теперь и от ковида прививки и медикаменты поступают. Посмотрим как дольше события развиваться будут.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 154
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 23:31
elektron:
За спутник не скажу, хотя читал что и спутник спутнику рознь. Вторая прививка отличается от первой.
Я о том,что если есть дублирующая,то ее и должны делать.а наделе коктейль впиндюрят и всё.
За спутник не скажу, хотя читал что и спутник спутнику рознь. Вторая прививка отличается от первой.
Я о том,что если есть дублирующая,то ее и должны делать.а наделе коктейль впиндюрят и всё.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6900
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 23:38
Цитата:
Ну это только при Вашем согласии. Вам должны будут разъяснить, что и как. В принципе одна прививка, согласно статистике, уже защищает до 65-ти процентов. И вторая должна повысить до 90 и более. Хотя от гриппа, насколько знаю, защита в районе 70- 80-ти %. Да и вторую прививку в итоге рекомендуют уже не через 21 день. А как минимум от 4-ёх до 6-ти недель. Сам пока не прививался (по возрастной очереди не дорос ещё, жду). Но думаю у нас, как и у вас должны будут эти нюансы разъяснить.
[Исправлено: elektron, 26.04.2021 - 18:42]
андрей 117:
Я о том,что если есть дублирующая,то ее и должны делать.а наделе коктейль впиндюрят и всё.
Я о том,что если есть дублирующая,то ее и должны делать.а наделе коктейль впиндюрят и всё.
Ну это только при Вашем согласии. Вам должны будут разъяснить, что и как. В принципе одна прививка, согласно статистике, уже защищает до 65-ти процентов. И вторая должна повысить до 90 и более. Хотя от гриппа, насколько знаю, защита в районе 70- 80-ти %. Да и вторую прививку в итоге рекомендуют уже не через 21 день. А как минимум от 4-ёх до 6-ти недель. Сам пока не прививался (по возрастной очереди не дорос ещё, жду). Но думаю у нас, как и у вас должны будут эти нюансы разъяснить.
[Исправлено: elektron, 26.04.2021 - 18:42]
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