Отправлено: - 21:06

elektron:

Некоторые как губки банные всё впитывают. А вот отжатть или выжать, то что туда недолжно было впитаться уже не в состоянии.

alex_60:

брехня. обс. Крылов был прав. зато кто провокатор все знают.

Цитата:Это вы на себя намекаете и российскую пропаганду?Цитата:А салтыков Щедрин тоже был прав? Или логикой Крылова он моська?) А может он провокатор как и Герцен котрый Ленина разбудил?)