Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+10°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 150 из 150«1...148149150
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 20:16
#2236
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вам скучно, при желании могу организовать не скучную жизнь

Вы не сможете
Вы очень узкомыслящий а значит ооочень скучный)
А что за Путина обиделись?
На свое германское правительство не обжились когда оно врага Путина номер 1 у себя приютило?
Цитата:
alex_60:
моськи местного пошиба, про вас дедушка Крылов написал. один в один.

Путин-вор
У Крылова есть об этом басня?
А не, это уже про Салтыкова-Щедрина больше) разбудите его
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 20:27
#2237
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы не сможете

Ну и зря, тогда я сам на Болиары. :lol: Цитата:
abaika95:
А что за Путина обиделись?

Да что же это такое. Я же не в России живу. Объективности мало, вот что жаль?
Некоторые как губки банные всё впитывают. А вот отжатть или выжать, то что туда недолжно было впитаться уже не в состоянии. :lol:

[Исправлено: elektron, 25.04.2021 - 15:29]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11733
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 20:52
#2238
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Путин-вор


брехня. обс.
Крылов был прав.
зато кто провокатор все знают.

[Исправлено: alex_60, 25.04.2021 - 20:55]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 21:06
#2239
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Некоторые как губки банные всё впитывают. А вот отжатть или выжать, то что туда недолжно было впитаться уже не в состоянии.

Это вы на себя намекаете и российскую пропаганду?
Цитата:
alex_60:
брехня. обс. Крылов был прав. зато кто провокатор все знают.

А салтыков Щедрин тоже был прав? Или логикой Крылова он моська?) А может он провокатор как и Герцен котрый Ленина разбудил?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 21:09
#2240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати как-то мы на НГ пропустили день рождение одного известного российского оппозиционера которого курировали западные спецслужбы и которого в итоге в трудную годину привели этого оппозиционера к власти
Страна развалилась
Разруха
Война на всех фронтах
Голод
Но почему-то этого оппозиционера и его команду до сих пор любят)
Странно да?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 21:15
#2241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это вы на себя намекаете и российскую пропаганду?


Пропаганда у вас в голове! :lol:

[Исправлено: elektron, 25.04.2021 - 16:26]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.04.21 - 00:25
#2242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пропаганда у вас в голове!

Она всегда у меня в голове)
Просто телевизор постоянно Россию 24 транслирует)
Надо же знать что показывает идеологический друг)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.04.21 - 22:25
#2243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Она всегда у меня в голове)

Ну кто бы сомневался? :lol:
Извечная борьба России24 и "Эха" с "дождём"?
Лично уже лет 12-15-ть (как отписывался) ни того не другого не смотрю и тоже как то вон мнение имею. ;-)
А как относитесь к тому, что опять 9-го мая парада не будет? Просто из любопытства спрашиваю. Я лично наа Малёрке буду. Так что принять участия тоже не смогу, Вы отказались.
:lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.04.21 - 23:00
#2244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я лично наа Малёрке буду.

Малёрка это что?
Малярные работы?
Что-то натворили?Цитата:
elektron:
А как относитесь к тому, что опять 9-го мая парада не будет? Просто из любопытства спрашиваю

Нормально отношусь
Как хрестиане отнеслись к тому что полноценно рождество не праздновали из за карантина? Вроде нормально,религиозных бунтов не было)
Так и с 9 мая
Парад в записи можно и в ютюбе посмотреть всеровно одна и та же техника каждый год
А выйти и прогуляться до парка победы никто вроде не запрещал
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.04.21 - 23:12
#2245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Малёрка это что? Малярные работы? Что-то натворили?

Да что то типа того, много работал и вот. :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.04.21 - 23:31
#2246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Кстати на медне читал, как нищие, вечно пьяные и обокраденные властью, россияне возмущались, что им Турции прикрыли. Это же до какой степени власть аборзела то? :lol: Откуда у нищих столько денег, по турциям гонять то? Наверняка же наворовали наверное? :-x А значит против своих же "санкции"? Не? :lol:

[Исправлено: elektron, 26.04.2021 - 18:32]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.04.21 - 23:57
#2247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати на медне читал, как нищие, вечно пьяные и обокраденные властью, россияне возмущались, что им Турции прикрыли. Это же до какой степени власть аборзела то?

Ну власть там действительно аборзела
И маленький средний класс россиян кто мог отдохнуть на копеечных турах в Турции теперь останется дома
Ведь чтобы отдохнуть в Крыму или Сочи придется выложить не плохую сумму, и не у всех же есть дворцы на берегу моря))Цитата:
elektron:
Да что то типа того, много работал и вот

Странные у вас интересы по отдыху
А чтож в Челябинск не поедите отдыхать? Ну или на крайняк в Евпаторию? Россия же ваша любимая!!! Там же все так хорошо)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 00:01
#2248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А чтож в Челябинск не поедите отдыхать?

Меня там сервис больше не устраивает. :lol: Ничего личного, не русофобия, просто сервис. :lol: :lol:
Ну а если серьёзно, то Балиары не входят в группу риска и мне не нужно будет в карантине после отпуска сидеть. В отличие от остальных стран.

[Исправлено: elektron, 26.04.2021 - 19:10]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7780
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 00:18
#2249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну а если серьёзно, то Балиары не входят в группу риска и мне не нужно будет в карантине после отпуска сидеть. В отличие от остальных стран.

А как же 9 мая?
Ведь скрепы, почтение,парад?
Россия наверно не будет парад запрещать,не хотите его посетить?)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 00:24
#2250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россия наверно не будет парад запрещать,не хотите его посетить?)

Пока что нет, да и другие нюансы есть. :lol:
Вот когда в Берлине или Штутгарте проведут, обязательно буду. :lol:

[Исправлено: elektron, 26.04.2021 - 19:26]
Профайл
Страница 150 из 150«1...148149150
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS