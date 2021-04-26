Отправлено: - 21:22

андрей 117:

вот у меня вопрос такой?те кто привился спутником первый укол.им через 21 день будут ту же вакцину колоть или по барабану какая будет в наличии?

Цитата:За спутник не скажу, хотя читал что и спутник спутнику рознь. Вторая прививка отличается от первой.Думаю можно найти инфу при желании.А вот с астразеникой, кому до 60-ти или 65-ти сделали первую прививку. Вторую уже делают другую. Из заопасности возникновения тромбозов в мозге.