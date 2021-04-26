Re: Стеклянную остановку разбили в Костанае

Отправлено: - 19:29

У нас раньше были железные остановки... и даже их ломали. Камеры врят-ли помогут, оператор же не постоянно смотрит в одну и ту-же камеру, а если где чего поломали, то потом уже будет проблематично найти нарушителя