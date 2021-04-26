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≡ Стеклянную остановку разбили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41416
Стеклянную остановку разбили в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 18:31
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Фото разбитого остановочного павильона на ул. Каирбекова недалеко от пересечения с ул. Урожайной в редакцию "НГ" прислала читательница Асель.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21690
Re: Стеклянную остановку разбили в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 18:31
#1
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Дай дураку стеклянный х.., он и его - разобьёт... :lol: ;-)
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
899
Re: Стеклянную остановку разбили в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 19:29
#2
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У нас раньше были железные остановки... и даже их ломали. Камеры врят-ли помогут, оператор же не постоянно смотрит в одну и ту-же камеру, а если где чего поломали, то потом уже будет проблематично найти нарушителя
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4603
Re: Стеклянную остановку разбили в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 19:54
#3
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У нас в Рудном на каждом мусорном контейнере стоят камеры, намедни было видео, как из магазина вынесли мусор, оказалось для магазинов ходят специальные авто и владельца этого магазина притянули за уши. В комментариях говорили, что стоимость камер слихвой окупят штрафами
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