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≡ Тарифы на отопление и горячую воду снизят в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41416
Тарифы на отопление и горячую воду снизят в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 15:14
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Согласно приказу, подписанному директором ГКП "КТЭК" Аскаром Бекпаганбетовым, тарифы вступят в действие с 1 мая 2021 года. Сообщение об этом теплокомпания опубликовала на своем сайте.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7777
Re: Тарифы на отопление и горячую воду снизят в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 15:14
#1
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Как сезон отопления кончился понизили тариф
Как начнется повысят)
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
559
Re: Тарифы на отопление и горячую воду снизят в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 15:42
#2
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Ух,потомки Алдара Косе ;-)
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
899
Re: Тарифы на отопление и горячую воду снизят в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 19:19
#3
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Цитата:
abaika95:
Как сезон отопления кончился понизили тариф Как начнется повысят)

Электрики постоянно повышают тариф и снижений вроде как не бывает, но почему-то по этому поводу массовых возмущений нет ;-). Тепловая компания снижает тариф - идут возмущения...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7777
Тарифы на отопление и горячую воду снизят в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 19:46
#4
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Цитата:
dandiv:
Тепловая компания снижает тариф - идут возмущения...

Так вроде и не возмущается уже никто
Просто смешно)
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