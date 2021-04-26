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≡ Пожилая женщина-инвалид пострадала при пожаре в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41415
Пожилая женщина-инвалид пострадала при пожаре в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 18:44
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72-летняя женщина, хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, получила ожоги второй степени. Сообщение о том, что горит многоквартирный дом № 2 "А" на ул. Кубеева, поступило в субботу, 24 апреля, в 8:30.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
279
Re: Пожилая женщина-инвалид пострадала при пожаре в Костанае
Отправлено: 26.04.21 - 18:44
#1
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Цитата:
- Хозяйка квартиры 1949 года рождения - инвалид, самостоятельно передвигаться не могла.

Источник:


Пострадала одинокая женщина покинутая детьми.Завтра набегут наследники что бы разделить квартиру.
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