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Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41415
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 10:40
В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. "Оскар" за лучший фильм года получила кинолента "Земля кочевников". А 83-летний Энтони Хопкинс получил "Оскара" за лучшую мужскую роль.
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Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 10:40
Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 10:48
Цитата:
Смотрю у тебя после короны крышняк поехал или превратился в глупенького мальчика? Будь выше или умнее.
Vit:
во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия
во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия
Смотрю у тебя после короны крышняк поехал или превратился в глупенького мальчика? Будь выше или умнее.
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 11:00
в правилах награждения сейчас так
///Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В первую очередь один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.//
вот такая дикриминация.
Российский режиссер Никита Михалков посчитал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством.
//«Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря»,//
сказал он.
///Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В первую очередь один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.//
вот такая дикриминация.
Российский режиссер Никита Михалков посчитал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством.
//«Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря»,//
сказал он.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 261
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 11:07
Цитата:
Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.
Ах моська,знать она сильна,что лает на слона.Кто-то умудряется конечно и нашим и вашим,но как это заметно.Да и дядя Сэм напрягает,чуть что,счета под орест.
Vit:
Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.
Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.
Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.
Ах моська,знать она сильна,что лает на слона.Кто-то умудряется конечно и нашим и вашим,но как это заметно.Да и дядя Сэм напрягает,чуть что,счета под орест.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10213
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 12:00
Цитата:
А представьте, если такие же правила введут при приеме на работу
alex_60:
Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов,
Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов,
А представьте, если такие же правила введут при приеме на работу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 181
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 12:59
Цитата:
Так насколько я в курсе уже.... правда оформлено это по другому.... Обязывают компании иметь не менее __% сотрудников относящихся к *****. Соотвественно при наличии заявки от ***** обычному "белого" не возьмут даже если он более профессионален или просит меньшую зп.
maxsaf:
если такие же правила введут при приеме на работу
если такие же правила введут при приеме на работу
Так насколько я в курсе уже.... правда оформлено это по другому.... Обязывают компании иметь не менее __% сотрудников относящихся к *****. Соотвественно при наличии заявки от ***** обычному "белого" не возьмут даже если он более профессионален или просит меньшую зп.
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 15:17
Цитата:
Странно что не один такой фильм не получил ещё Оскара)
Да я и не видел таких фильмов
Кроме грузинских и украинских и те про войну
Vit:
Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.
Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.
Странно что не один такой фильм не получил ещё Оскара)
Да я и не видел таких фильмов
Кроме грузинских и украинских и те про войну
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 15:20
Цитата:
А квашенокапустная республика-ОАО Газпром Россия что-то не сильно пытается выстраить дружеские отношения со своими соседями,ноборот всякие российские моськи начиная от депутатов кончая СМИ постоянно пытаются погавкать на своих ближайших друзей
Зачем спрашивается?
Сергей kst:
Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.
Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.
А квашенокапустная республика-ОАО Газпром Россия что-то не сильно пытается выстраить дружеские отношения со своими соседями,ноборот всякие российские моськи начиная от депутатов кончая СМИ постоянно пытаются погавкать на своих ближайших друзей
Зачем спрашивается?
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 16:30
Цитата:
Мне он не нужен,но зачем ему нужен я?? Почему его марионетка жириновский постоянно гавкает в нашу сторону? Или хотите сказать это не с подачи пу? Почему эта банда не оставит в покое Украину,Абхазию,Осетию,Сирию и т.д.? Люди хотят жить без войны! Мы устали от них!
Сергей kst:
ругаешь Путина
ругаешь Путина
Мне он не нужен,но зачем ему нужен я?? Почему его марионетка жириновский постоянно гавкает в нашу сторону? Или хотите сказать это не с подачи пу? Почему эта банда не оставит в покое Украину,Абхазию,Осетию,Сирию и т.д.? Люди хотят жить без войны! Мы устали от них!
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 16:44
Цитата:
мы,Николай второй?
ну и живите. вы то чего .... на них каждый день.
сотрясаете бесцельно воздух.
других тем и мыслей нет?
только и слышно-вата,путивизор. банда.воры.убийцы.
одно и тоже кругами.
уровень моськи, я уже говорил.
[Исправлено: alex_60, 26.04.2021 - 16:46]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.04.2021 - 17:04]
Сабыр:
Мы устали от них!
Мы устали от них!
мы,Николай второй?
ну и живите. вы то чего .... на них каждый день.
сотрясаете бесцельно воздух.
других тем и мыслей нет?
только и слышно-вата,путивизор. банда.воры.убийцы.
одно и тоже кругами.
уровень моськи, я уже говорил.
[Исправлено: alex_60, 26.04.2021 - 16:46]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.04.2021 - 17:04]
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 17:22
Цитата:
Не че сложного Просто клоуну нужно не в ГДР гонять или Британию!. Нужно просто любить людей, понимать что раз ты не "лох в 42 года" Так и вести себя. И ведь действительно войну можно закончить на раз-два. Но *лох"слаб на это.
Сабыр:
Не че сложного Просто клоуну нужно не в ГДР гонять или Британию!. Нужно просто любить людей, понимать что раз ты не "лох в 42 года" Так и вести себя. И ведь действительно войну можно закончить на раз-два. Но *лох"слаб на это.
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 17:46
Цитата:
А у тебя какой уровень? Слона что-ли? Кто ты в этом мире? И пу совсем не слон и история это докажет, поверь мне.
alex_60:
уровень моськи, я уже говорил
уровень моськи, я уже говорил
А у тебя какой уровень? Слона что-ли? Кто ты в этом мире? И пу совсем не слон и история это докажет, поверь мне.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2344
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 17:48
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 18:43
Цитата:
Путин уже доказал. что он не слон,
а мамонт как минимум.
историей развития России при нем.
а ты называя его "пу"
просто показываешь свою слабость.
большего то сделать ничего не можешь.
только оскорбить. где то в костанае.
[Исправлено: alex_60, 26.04.2021 - 19:03]
Сабыр:
И пу совсем не слон и история это докажет,
И пу совсем не слон и история это докажет,
Путин уже доказал. что он не слон,
а мамонт как минимум.
историей развития России при нем.
а ты называя его "пу"
просто показываешь свою слабость.
большего то сделать ничего не можешь.
только оскорбить. где то в костанае.
[Исправлено: alex_60, 26.04.2021 - 19:03]
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