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≡ Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41415
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 10:40
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В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. "Оскар" за лучший фильм года получила кинолента "Земля кочевников". А 83-летний Энтони Хопкинс получил "Оскара" за лучшую мужскую роль.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10198
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 10:40
#1
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Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
559
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 10:48
#2
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Цитата:
Vit:
во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия

Смотрю у тебя после короны крышняк поехал или превратился в глупенького мальчика? Будь выше или умнее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11733
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 11:00
#3
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в правилах награждения сейчас так
///Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В первую очередь один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.//

вот такая дикриминация.
Российский режиссер Никита Михалков посчитал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством.
//«Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря»,//
сказал он.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
261
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 11:07
#4
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Цитата:
Vit:
Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.

Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.
Ах моська,знать она сильна,что лает на слона.Кто-то умудряется конечно и нашим и вашим,но как это заметно.Да и дядя Сэм напрягает,чуть что,счета под орест.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10213
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 12:00
#5
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Цитата:
alex_60:
Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов,

А представьте, если такие же правила введут при приеме на работу :lol: :lol: :lol:
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
181
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 12:59
#6
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Цитата:
maxsaf:
если такие же правила введут при приеме на работу

Так насколько я в курсе уже.... правда оформлено это по другому.... Обязывают компании иметь не менее __% сотрудников относящихся к *****. Соотвественно при наличии заявки от ***** обычному "белого" не возьмут даже если он более профессионален или просит меньшую зп.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7776
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 15:17
#7
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Цитата:
Vit:
Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.

Странно что не один такой фильм не получил ещё Оскара)
Да я и не видел таких фильмов
Кроме грузинских и украинских и те про войну
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7776
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 15:20
#8
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Цитата:
Сергей kst:
Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.

А квашенокапустная республика-ОАО Газпром Россия что-то не сильно пытается выстраить дружеские отношения со своими соседями,ноборот всякие российские моськи начиная от депутатов кончая СМИ постоянно пытаются погавкать на своих ближайших друзей
Зачем спрашивается?
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
559
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 16:30
#9
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Цитата:
Сергей kst:
ругаешь Путина

Мне он не нужен,но зачем ему нужен я?? Почему его марионетка жириновский постоянно гавкает в нашу сторону? Или хотите сказать это не с подачи пу? Почему эта банда не оставит в покое Украину,Абхазию,Осетию,Сирию и т.д.? Люди хотят жить без войны! Мы устали от них!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11733
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 16:44
#10
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Цитата:
Сабыр:
Мы устали от них!



мы,Николай второй?
ну и живите. вы то чего .... на них каждый день.
сотрясаете бесцельно воздух.
других тем и мыслей нет?
только и слышно-вата,путивизор. банда.воры.убийцы.
одно и тоже кругами.
уровень моськи, я уже говорил.

[Исправлено: alex_60, 26.04.2021 - 16:46]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.04.2021 - 17:04]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10198
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 17:22
#11
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Цитата:
Сабыр:

Не че сложного Просто клоуну нужно не в ГДР гонять или Британию!. Нужно просто любить людей, понимать что раз ты не "лох в 42 года" Так и вести себя. И ведь действительно войну можно закончить на раз-два. Но *лох"слаб на это.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
559
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 17:46
#12
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Цитата:
alex_60:
уровень моськи, я уже говорил

А у тебя какой уровень? Слона что-ли? Кто ты в этом мире? И пу совсем не слон и история это докажет, поверь мне.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2344
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 17:48
#13
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Цитата:
Vit:
Но *лох"слаб на это.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11733
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 18:43
#14
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Цитата:
Сабыр:
И пу совсем не слон и история это докажет,


Путин уже доказал. что он не слон,
а мамонт как минимум.
историей развития России при нем.
а ты называя его "пу"
просто показываешь свою слабость.
большего то сделать ничего не можешь.
только оскорбить. где то в костанае.

[Исправлено: alex_60, 26.04.2021 - 19:03]
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