Отправлено: - 11:07

Vit:

Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.

Цитата:Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.Ах моська,знать она сильна,что лает на слона.Кто-то умудряется конечно и нашим и вашим,но как это заметно.Да и дядя Сэм напрягает,чуть что,счета под орест.