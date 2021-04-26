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≡ Сакральные места 9 микрорайона–2. Неделю спустя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41415
Сакральные места 9 микрорайона–2. Неделю спустя
Отправлено: 26.04.21 - 17:14
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Поистине сакральные места имеют какую-то чудодейственную силу притяжения. После выхода первого репортажа, в тот же день, их посетила целая делегация, состоящая из чиновников акимата, представителей ПКСК и даже участкового.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13900
Re: Сакральные места 9 микрорайона–2. Неделю спустя
Отправлено: 26.04.21 - 17:14
#1
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Цитата:
Многолетняя листва так и осталась лежать, разлетаясь при сильном ветре.

Источник:

Я где-то слышал что листву не нужно сжигать, а вот оставлять на месте - самое то и будет перегной там.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21689
Re: Сакральные места 9 микрорайона–2. Неделю спустя
Отправлено: 26.04.21 - 18:17
#2
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Цитата:
Victor Yang:
а вот оставлять на месте - самое то и будет перегной там.

Что, будешь - приезжать?
И картошку - сажать?... :lol: ;-)
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