Отправлено: - 13:54

Сергей kst:

Цитата:Тубиком болеют люди которые ведут не правильную жизнь. Бухло-сигареты-неполучение витаминов. Любая пневмония хоть ковидная хоть простая вирусная - бактериальная приведет к тубику. Я когда вышел с больницы, сел на велек ,не на машину, а на велосипед. И гонял каждый вечер по несколько км. Что б легкие работали и не слиплись( там есть научное название) после долгих лежачих положений в Палате . А ковид, в том и вишка этого вируса, загребает всех подряд. В том числе людей не курящих. И богатых и бедных.