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≡ Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41411
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 09:54
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26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанским препаратом QazCovid-in (QazVac). Одним из первых получил прививку от коронавируса отечественной вакциной министр здравоохранения Алексей Цой.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
142
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 09:54
#1
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Понты и показуха!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11730
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 10:04
#2
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Цитата:
Охотник:
Понты и показуха!!


реальность и факты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10197
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 10:19
#3
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Цитата:
Охотник:

Отнеситесь серьезней. По всему миру милионы людей умерли. Если загремишь в больницу, пожелеешь что во время прививку не сделал. Потому что лекарст нету. Тебя не будут лечить, просто будут помогать организму самому справлятся с болезнью. Разными способами, и кислородом и витаминами и тд. А там уже как повезет или как организм умеет справлятся с нагрузкой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10197
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 10:24
#4
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Нашу Юлю нужно срочно спасать! Она наивно считает что ей в Казахстан америкосы пришлют оригинальную и качественую пфайзер. Кто то у неё в голове хорошо поработал. :-o
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
863
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 10:51
#5
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Цитата:
Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность

Это надо понимать так, что привившиеся добровольно выступают в роли подопытных, причем бесплатно?
Ну а так молодцы, создали. Прививайте сначала своих. А то в РФ хвастаются поставками по всему миру, а у самих давки в очередях на прививки. И привито всего 8% населения
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
863
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 10:54
#6
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Цитата:
Vit:
Отнеситесь серьезней. По всему миру милионы людей умерли

Неоспоримо. Для полного понимания катастрофы - какой процент умерших от ковида по отношению к умершим от других болезней? Ну хотя бы по отношению по гриппу в 2018?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
261
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 11:18
#7
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Это вакцина ,полностью казахстанского пр-ва?Или на базе российской.Вроде бы говорили,что компоненты российские будут,а "разливать" будут в Казахстане.
Цитата:
"Мы можем ожидать от вакцины то, что мы видим в отчётах по клиническим исследованиям. В отчётах казахстанская вакцина проявляет достаточную иммуногенность, то есть уровень антител вырабатывается достаточный. Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность. Этого мы вправе ожидать",

Источник:

Третья фаза настораживает очень,да и в целом речь не убедительна.Можем ожидать,в праве ожидать...
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1184
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 12:03
#8
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Цитата:
Vit:
Она наивно считает что ей в Казахстан америкосы пришлют оригинальную и качественую пфайзер


Вообще-то Цой говорил об этом с полгода назад: сначала весной получим российскую, затем будет своя, а к концу года закупят и другие вакцины, чтобы у населения был выбор.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1184
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 12:17
#9
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Цитата:
Мишаня:
Для полного понимания катастрофы - какой процент умерших от ковида по отношению к умершим от других болезней? Ну хотя бы по отношению по гриппу в 2018?


Суточная смертность от туберкулёза в мире 3000 - 4000 человек, от ковида уже с год суточная смертность не ниже этих цифр, а в январе 2021-го умирали по 17000/сутки. Другое дело, что коронавирус наверняка победят в ближайший год(ы), а туберкулёз останется.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
261
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 13:13
#10
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Цитата:
Тот самый:
Суточная смертность от туберкулёза в мире 3000 - 4000 человек,

По данным ВОЗ за 2019 год 1400000 или 3835 человек за сутки.По ковид ,тот же ВОЗ-3123003млн.человек за 16 мес.,то есть -6506 чел.за сутки.
взято с сайта ВОЗ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10197
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 13:27
#11
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Вы незабывайте что эти смерти при серьезных ограничений. Рестораны, и тд. А если бы все спустили на авось. То капец, конец света.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
261
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 13:41
#12
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Цитата:
Vit:

Естественно,хотя тубик сколько уже "гуляет"?И все равно по 4000 человек валит,а ковид только год,и уже на спад идет,слава Богу.Я за лечение,за ограничительные меры,я против того,что когда ковид пройдет,вся эта шизофрения не осталась с нами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11730
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 13:41
#13
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Цитата:
Vit:
при серьезных ограничений.


эти ограничения ,масочный режим и прочие меры
практически «изжили» грипп в 2020 году,
В США например положительных тестов на грипп стало на 98% меньше, чем в 2019-м.
в России и у нас думаю аналогично.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11730
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 13:51
#14
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боюсь что слова- все маски можно не носить в автобусах,
магазинах, с такого то дня, никто из власти никогда не скажут.
просто видно что много людей уже сейчас не носят их не в автобусах, ни в магазинах,
как и водители, и продавцы(кроме супермаркетов).
к чему это приведет- время покажет.
но пример той же Турции-отпустили чуток, и понеслось по новой как ураган.
а в Индии сжигают трупы прямо на улицах умерших от ковида.
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