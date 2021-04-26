Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 09:54
26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанским препаратом QazCovid-in (QazVac). Одним из первых получил прививку от коронавируса отечественной вакциной министр здравоохранения Алексей Цой. Читать новость
Отнеситесь серьезней. По всему миру милионы людей умерли. Если загремишь в больницу, пожелеешь что во время прививку не сделал. Потому что лекарст нету. Тебя не будут лечить, просто будут помогать организму самому справлятся с болезнью. Разными способами, и кислородом и витаминами и тд. А там уже как повезет или как организм умеет справлятся с нагрузкой.
Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность
Это надо понимать так, что привившиеся добровольно выступают в роли подопытных, причем бесплатно? Ну а так молодцы, создали. Прививайте сначала своих. А то в РФ хвастаются поставками по всему миру, а у самих давки в очередях на прививки. И привито всего 8% населения
Это вакцина ,полностью казахстанского пр-ва?Или на базе российской.Вроде бы говорили,что компоненты российские будут,а "разливать" будут в Казахстане. Цитата:
"Мы можем ожидать от вакцины то, что мы видим в отчётах по клиническим исследованиям. В отчётах казахстанская вакцина проявляет достаточную иммуногенность, то есть уровень антител вырабатывается достаточный. Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность. Этого мы вправе ожидать",
Мишаня: Для полного понимания катастрофы - какой процент умерших от ковида по отношению к умершим от других болезней? Ну хотя бы по отношению по гриппу в 2018?
Суточная смертность от туберкулёза в мире 3000 - 4000 человек, от ковида уже с год суточная смертность не ниже этих цифр, а в январе 2021-го умирали по 17000/сутки. Другое дело, что коронавирус наверняка победят в ближайший год(ы), а туберкулёз останется.
Естественно,хотя тубик сколько уже "гуляет"?И все равно по 4000 человек валит,а ковид только год,и уже на спад идет,слава Богу.Я за лечение,за ограничительные меры,я против того,что когда ковид пройдет,вся эта шизофрения не осталась с нами.
боюсь что слова- все маски можно не носить в автобусах, магазинах, с такого то дня, никто из власти никогда не скажут. просто видно что много людей уже сейчас не носят их не в автобусах, ни в магазинах, как и водители, и продавцы(кроме супермаркетов). к чему это приведет- время покажет. но пример той же Турции-отпустили чуток, и понеслось по новой как ураган. а в Индии сжигают трупы прямо на улицах умерших от ковида.
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