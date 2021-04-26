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≡ Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41410
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 10:40
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В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. "Оскар" за лучший фильм года получила кинолента "Земля кочевников". А 83-летний Энтони Хопкинс получил "Оскара" за лучшую мужскую роль.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10195
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 10:40
#1
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Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
555
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 10:48
#2
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Цитата:
Vit:
во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия

Смотрю у тебя после короны крышняк поехал или превратился в глупенького мальчика? Будь выше или умнее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11727
Re: Драма "Земля кочевников" получила...
Отправлено: 26.04.21 - 11:00
#3
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в правилах награждения сейчас так
///Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В первую очередь один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.//

вот такая дикриминация.
Российский режиссер Никита Михалков посчитал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством.
//«Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря»,//
сказал он.
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
259
Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
Отправлено: 26.04.21 - 11:07
#4
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Цитата:
Vit:
Я знаю как получить Оскар нашим казахстанским киношникам. Сюжет прост и современен. Можно слизать весь сюжет от левиофана и прибавить экшн что во всех бедах нашей страны виноват Путин и Россия . Оскар гарантирован! Алга.

Это не новость.Для всех постоветских банановых республик,русофобия-своеобразный хлеб с маслом и с икрой.Сегодня платишь нацикам,ругаешь Путина и Россию-завтра получаешь от дяди Сэма дешевый кредит.
Ах моська,знать она сильна,что лает на слона.Кто-то умудряется конечно и нашим и вашим,но как это заметно.Да и дядя Сэм напрягает,чуть что,счета под орест.
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