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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41410
Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 25.04.21 - 13:56
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Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания игроков, в том числе от продажи билетов и рекламы. А нам зачем эти нахлебники?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7773
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 25.04.21 - 13:56
#1
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Цитата:
Первый президент многое делал якобы для имиджа страны, но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что делалось это для собственного пиара.

А где президенты что то делают не учитывая повышение собственного пиара?
Американская система вся на этом построена
Делаешь что-то для людей в итоге люди отвечают тебе тем что поддерживают тебя
Путин явно в 2014 обе цели преследовал после событий на болотной
Цитата:
Но это очень циничное рассуждение - 3 000 чиновников уехали, а полтора миллиона жителей осталось ожидать землетрясения.

Большевики перенесли столицу из Питера в Москву от того что Питер был на острие атаки кайзеровских войск
Цинично или практично?
Цитата:
Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания

Вот тут надо было поподробнее откуда Абромович выискал средства на покупку Челси?) Вообще откуда у него средства?)
Цитата:
Может быть, нам последовать их примеру и отнять у акима любимую игрушку?

Нам это кому?) Звучит как-то иронично напомнило анекдот
Когда заяц прячется за медведя и кричит на весь лес ну кто на нас с медведем? Выходите на бой)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
170
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 25.04.21 - 17:42
#2
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И опять виноваты Путин, Россия, и большевики)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
278
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 26.04.21 - 08:39
#3
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Цитата:
Строительство Астаны после переноса туда столицы отнимало до четверти бюджета страны, в то время как основное население жило на крохотные зарплаты, пенсии и пособия. Не исключено, что этот период сочтут голодомором.

Источник:


Оти бозе мой..исхудал прямо...скорее всего жаба грудная давит...бегуна на короткие дистанции
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7377
Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 26.04.21 - 09:37
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Оти бозе мой..исхудал прямо...

ВЧКушка С-нова, не стыдно ли в таком тоне говорить про человека, который в 2 раза старше тебя?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11727
Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 26.04.21 - 09:39
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


совсем стыд потеряла.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10195
Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 26.04.21 - 09:45
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ты была в Астане? Это реально позор. Сколько денег в бухано в пластмасу, ужас. Если не была и своими глазами не видела, то можно и в ютубах посмотреть как дома трескаются. Денисов прав, лярды были выкинуты на ветер

[Исправлено: Gljuk, 26.04.2021 - 10:27]
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
259
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 26.04.21 - 10:50
#7
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Цитата:
Сегодня в Павлодаре и Усть-Каменогорске команды распущены, и демонстраций протеста не наблюдалось. Может быть, нам последовать их примеру и отнять у акима любимую игрушку?

У нас есть сильные борцы, легкоатлеты, полиатлонисты, пловцы. Вот на них сосредоточьте внимание. В том числе и финансовое. Проку будет больше.

Источник:


Любители и фанаты футбола будут против.
К футболу безразличен,а вот многоборье нравится.
Думаю,от этого жирного пирога,можно выделить действительно нуждающимся.А вот кормящиеся с этого корыта,могут и умерить аппетит.А то выглядит все это очень безобразно и нагло,особенно на фоне снижения уровня жизни.Скромнее нужно быть.
Кто-то на протяжении лет,сам поднялся,не воруя,начиная с мАлого. А тут картина маслом-из грязи в князи,дорвавшиеся до кормушки чиновники.
Цитата:
abaika95:
Путин явно в 2014 обе цели преследовал после событий на болотной

Путину есть что поставить в укор,но сделал он для страны горааздо больше,чем кто бы то ни был.И сделает еще много.Мы с вами это увидим.
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