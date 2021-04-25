Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания игроков, в том числе от продажи билетов и рекламы. А нам зачем эти нахлебники? Читать новость
Первый президент многое делал якобы для имиджа страны, но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что делалось это для собственного пиара.
А где президенты что то делают не учитывая повышение собственного пиара? Американская система вся на этом построена Делаешь что-то для людей в итоге люди отвечают тебе тем что поддерживают тебя Путин явно в 2014 обе цели преследовал после событий на болотной Цитата:
Но это очень циничное рассуждение - 3 000 чиновников уехали, а полтора миллиона жителей осталось ожидать землетрясения.
Большевики перенесли столицу из Питера в Москву от того что Питер был на острие атаки кайзеровских войск Цинично или практично? Цитата:
Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания
Вот тут надо было поподробнее откуда Абромович выискал средства на покупку Челси?) Вообще откуда у него средства?) Цитата:
Может быть, нам последовать их примеру и отнять у акима любимую игрушку?
Нам это кому?) Звучит как-то иронично напомнило анекдот Когда заяц прячется за медведя и кричит на весь лес ну кто на нас с медведем? Выходите на бой)
Строительство Астаны после переноса туда столицы отнимало до четверти бюджета страны, в то время как основное население жило на крохотные зарплаты, пенсии и пособия. Не исключено, что этот период сочтут голодомором.
Ты была в Астане? Это реально позор. Сколько денег в бухано в пластмасу, ужас. Если не была и своими глазами не видела, то можно и в ютубах посмотреть как дома трескаются. Денисов прав, лярды были выкинуты на ветер
Любители и фанаты футбола будут против. К футболу безразличен,а вот многоборье нравится. Думаю,от этого жирного пирога,можно выделить действительно нуждающимся.А вот кормящиеся с этого корыта,могут и умерить аппетит.А то выглядит все это очень безобразно и нагло,особенно на фоне снижения уровня жизни.Скромнее нужно быть. Кто-то на протяжении лет,сам поднялся,не воруя,начиная с мАлого. А тут картина маслом-из грязи в князи,дорвавшиеся до кормушки чиновники. Цитата:
abaika95: Путин явно в 2014 обе цели преследовал после событий на болотной
Путину есть что поставить в укор,но сделал он для страны горааздо больше,чем кто бы то ни был.И сделает еще много.Мы с вами это увидим.
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