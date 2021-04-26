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≡ Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41410
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 09:54
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26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанским препаратом QazCovid-in (QazVac). Одним из первых получил прививку от коронавируса отечественной вакциной министр здравоохранения Алексей Цой.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
142
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 09:54
#1
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Понты и показуха!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11727
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 10:04
#2
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Цитата:
Охотник:
Понты и показуха!!


реальность и факты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10195
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 10:19
#3
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Цитата:
Охотник:

Отнеситесь серьезней. По всему миру милионы людей умерли. Если загремишь в больницу, пожелеешь что во время прививку не сделал. Потому что лекарст нету. Тебя не будут лечить, просто будут помогать организму самому справлятся с болезнью. Разными способами, и кислородом и витаминами и тд. А там уже как повезет или как организм умеет справлятся с нагрузкой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10195
Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной QazVac
Отправлено: 26.04.21 - 10:24
#4
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Нашу Юлю нужно срочно спасать! Она наивно считает что ей в Казахстан америкосы пришлют оригинальную и качественую пфайзер. Кто то у неё в голове хорошо поработал. :-o
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
863
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 10:51
#5
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Цитата:
Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность

Это надо понимать так, что привившиеся добровольно выступают в роли подопытных, причем бесплатно?
Ну а так молодцы, создали. Прививайте сначала своих. А то в РФ хвастаются поставками по всему миру, а у самих давки в очередях на прививки. И привито всего 8% населения
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
863
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 10:54
#6
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Цитата:
Vit:
Отнеситесь серьезней. По всему миру милионы людей умерли

Неоспоримо. Для полного понимания катастрофы - какой процент умерших от ковида по отношению к умершим от других болезней? Ну хотя бы по отношению по гриппу в 2018?
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
259
Re: Алексей Цой привился от коронавируса казахстанской вакциной...
Отправлено: 26.04.21 - 11:18
#7
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Это вакцина ,полностью казахстанского пр-ва?Или на базе российской.Вроде бы говорили,что компоненты российские будут,а "разливать" будут в Казахстане.
Цитата:
"Мы можем ожидать от вакцины то, что мы видим в отчётах по клиническим исследованиям. В отчётах казахстанская вакцина проявляет достаточную иммуногенность, то есть уровень антител вырабатывается достаточный. Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность. Этого мы вправе ожидать",

Источник:

Третья фаза настораживает очень,да и в целом речь не убедительна.Можем ожидать,в праве ожидать...
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