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Маркс:

И вот, оказывается — жизнь налаживается Который год все без конца, жизнь налаживается И вот, оказывается — жизнь налаживается Который год все без конца, жизнь налаживается (с) В.Обломов

urmas:

Урмас - человек и пароход, пардон страна. Забавная трактовка...

Цитата:Иронично что Вася это поет о РоссииЧто то последнее время все так иронично)Цитата:Главное чтобы не агент госдепаА то тут порвут за такое!)