Re: Заброшенное здание в Рудном. На крыше и внутри бегают дети

Отправлено: - 22:58

Видео гуляло пару лет назад. На крыше на одном из заброшенного садика в районе пивзавода двое малолетних детишек занимались непристойностью, а именно один другого услаждал орально. Кто-то из жителей снял это и отправил в сеть. Чем закончилась эта происшествие, история замалчивает.