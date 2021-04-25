Прогноз на 5 дней
ясно+7°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заброшенное здание в Рудном. На крыше и внутри бегают дети
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41408
Заброшенное здание в Рудном. На крыше и внутри бегают дети
Отправлено: 25.04.21 - 21:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заброшенное здание в Рудном, играют дети. Рядом с магазином "Вернисаж".
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21687
Re: Заброшенное здание в Рудном. На крыше и внутри бегают дети
Отправлено: 25.04.21 - 21:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тоже, в детстве, лазили везде.
По стройкам. Заброшенных зданий,
просто - небыло... :lol: ;-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4602
Re: Заброшенное здание в Рудном. На крыше и внутри бегают дети
Отправлено: 25.04.21 - 22:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео гуляло пару лет назад. На крыше на одном из заброшенного садика в районе пивзавода двое малолетних детишек занимались непристойностью, а именно один другого услаждал орально. Кто-то из жителей снял это и отправил в сеть. Чем закончилась эта происшествие, история замалчивает.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS