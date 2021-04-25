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≡ Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41408
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 15:27
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Посмотрев со стороны, незнающий человек может подумать, что это здание пережило войну. Но на самом деле Дом культуры «Ровесник» в п. Александровка Костанайского района построили в мирные 1972-1974 годы.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1296
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 22:10
#15
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Цитата:
abaika95:
Но потихоньку очень потихоньку жизнь налаживается

В интернете я часто общаюсь, если кто-то не прав, напишу
Я грешу, но конечно же каюсь, не служил, но сердцем служу
В моем гороскопе все классно и счастливый я как никто
А вы жалуетесь напрасно — здесь ребята, все так и все то

И вот, оказывается — жизнь налаживается
Который год все без конца, жизнь налаживается
И вот, оказывается — жизнь налаживается
Который год все без конца, жизнь налаживается
(с) В.Обломов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10191
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 22:56
#16
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Цитата:
Маркс:
Вася Обломов тема)) Одно время все альбомы скачал и слушал. Потом надоел. Щас много молодых прикольных"поэтов"))
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
51
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 22:57
#17
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Цитата:
abaika95:
то почему Урмас считает себя Табакой? Агент госдепа что-ли?)есть варианты?

Урмас - человек и пароход, пардон страна.
Забавная трактовка...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10191
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 23:15
#18
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Александровка это та которая на веденской трассе? То Я знаю хорошо это село. Я студентом от иволги там работал. И дк работало там, мы еще дрались с местными . Кстати там памятник Ленину стоял ещё . Незнаю наверно сегодня уже свиснули памятник, новые власти. Мы ваще там клево работали и отдыхали. Дискотека была в дк. Значит уже разрушали дк. Печально, печально Там красивые девченки живут. Эх. .. Там недалеко деревня под названием Долбушка. Мы на уазике иволговской в долбушку гоняли часто по ночам на халявном бензине . Настя привет! Александровка это иволговская деревня.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7773
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 23:42
#19
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Цитата:
Маркс:
И вот, оказывается — жизнь налаживается Который год все без конца, жизнь налаживается И вот, оказывается — жизнь налаживается Который год все без конца, жизнь налаживается (с) В.Обломов

Иронично что Вася это поет о России
Что то последнее время все так иронично)
Цитата:
urmas:
Урмас - человек и пароход, пардон страна. Забавная трактовка...

Главное чтобы не агент госдепа
А то тут порвут за такое!)
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