Отправлено: - 22:10

abaika95:

Но потихоньку очень потихоньку жизнь налаживается

Цитата:В интернете я часто общаюсь, если кто-то не прав, напишуЯ грешу, но конечно же каюсь, не служил, но сердцем служуВ моем гороскопе все классно и счастливый я как никтоА вы жалуетесь напрасно — здесь ребята, все так и все тоИ вот, оказывается — жизнь налаживаетсяКоторый год все без конца, жизнь налаживаетсяИ вот, оказывается — жизнь налаживаетсяКоторый год все без конца, жизнь налаживается(с) В.Обломов