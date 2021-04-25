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≡ Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41408
Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
Отправлено: 25.04.21 - 21:32
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Церемония вручения премии в 2021 году пройдет не только в США, но и во Франции и Великобритании. Это нужно, чтобы участники смогли лично участвовать в церемонии, несмотря на пандемию коронавируса.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21686
Re: Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
Отправлено: 25.04.21 - 21:32
#1
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А где Казахстанский фильм?
А наверное в Англии или
Франции - получат.
Это моё личное мнение... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7769
Re: Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
Отправлено: 25.04.21 - 21:42
#2
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Цитата:
drakon:
А где Казахстанский фильм? А наверное в Англии или Франции - получат. Это моё личное мнение...

А где немецкий фильм?
А ну да на порнооскаре будет известно
Это мое личное мнение)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21686
Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
Отправлено: 25.04.21 - 21:49
#3
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Цитата:
abaika95:
А ну да на порнооскаре будет известно

За такие фильмы, дают Гремми... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7769
Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
Отправлено: 25.04.21 - 22:07
#4
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Цитата:
drakon:
За такие фильмы, дают Гремми

За фильмы не дают Грэмми)
Если он конечно не музыкальный)
Думай дальше что ответить)

[Исправлено: abaika95, 25.04.2021 - 22:08]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21686
Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
Отправлено: 25.04.21 - 22:15
#5
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Цитата:
abaika95:
Если он конечно не музыкальный)

Так, порнухой, можно и под
музыку - заниматься... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10190
Какие фильмы поборются за "Оскар-2021"
Отправлено: 25.04.21 - 22:36
#6
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Батя. Нормальный фильмец в главной роли Вдовиченков. Это из российских.
Немецких ваще куча нормальных фильмов. Название правда не помню.обычно они учебные.)
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