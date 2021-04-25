Отправлено: - 19:51

urmas:

Даа,было время- "читайте,завидуйте - я Гражданин Советского Союза!" А щас как - табаки... Даже не Стая Свободных волков. Печально...

Комментаторы выше видно в истории очень не сильны раз сводят все проблемы Казахстана к независимостиКак-будто это Казахстан в Беловежской пуще распустил союзКак будто это Казахстан объявил "берите суверенитета сколько влезет"Как будто это Казахстан ныл всю перестройку "хватит кормить окраины и всякие станы!"Казахстан вышел из союза последнийИ независимость объявили по факту все от негоДаже Россия какую-то независимость там изначально пыталась праздновать)Так что все эта разруха произошла по вине того что империя рухнула и никому не упало содержать все эти ДК и культцентры в поселкахТут света все 90ые небыло,еле вырвались из темного времени)Но потихоньку очень потихоньку жизнь налаживаетсяКритикам это не объяснить а критикам не знающим историю тем более)Цитата:Ну так не будьте как Табаки и остальные не будут)Чай Россия не Шерхан о чем Путин объявил да и на Маугли она не тянет