Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41408
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 15:27
Посмотрев со стороны, незнающий человек может подумать, что это здание пережило войну. Но на самом деле Дом культуры «Ровесник» в п. Александровка Костанайского района построили в мирные 1972-1974 годы.
Читать новость
Читать новость
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 50
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 15:27
Ну видимо очень сильно казахстан зависил от этих домов культуры. Вот и решили всё УНИЧТОЖИТЬ! теперь мы НЕЗАВИСИМЫЕ! И БЕЗКУЛЬТУРНЫЕ, до тошноты!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 106
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 16:54
независимые у нас всего 100-150 семей в стране. Остальные в том числе и я зависимы ото всех и от всего. Может это и была цель наших независимосцев так все сотворить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3299
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 17:08
Здания были однотипные , такое же в п.Молодежный было , что в Боровском районе . И , самое интересное , что ПСД для каждого в отдельности не делалось .
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 169
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 17:34
Тоталитарный совок
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 18:48
Цитата:
Даа,было время-
"читайте,завидуйте - я Гражданин Советского Союза!"
А щас как - табаки...
Даже не Стая Свободных волков.
Печально...
гражданин СССР:
Тоталитарный совок
Тоталитарный совок
Даа,было время-
"читайте,завидуйте - я Гражданин Советского Союза!"
А щас как - табаки...
Даже не Стая Свободных волков.
Печально...
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 19:51
Комментаторы выше видно в истории очень не сильны раз сводят все проблемы Казахстана к независимости
Как-будто это Казахстан в Беловежской пуще распустил союз
Как будто это Казахстан объявил "берите суверенитета сколько влезет"
Как будто это Казахстан ныл всю перестройку "хватит кормить окраины и всякие станы!"
Казахстан вышел из союза последний
И независимость объявили по факту все от него
Даже Россия какую-то независимость там изначально пыталась праздновать)
Так что все эта разруха произошла по вине того что империя рухнула и никому не упало содержать все эти ДК и культцентры в поселках
Тут света все 90ые небыло,еле вырвались из темного времени)
Но потихоньку очень потихоньку жизнь налаживается
Критикам это не объяснить а критикам не знающим историю тем более)
Цитата:
Ну так не будьте как Табаки и остальные не будут)
Чай Россия не Шерхан о чем Путин объявил да и на Маугли она не тянет
Как-будто это Казахстан в Беловежской пуще распустил союз
Как будто это Казахстан объявил "берите суверенитета сколько влезет"
Как будто это Казахстан ныл всю перестройку "хватит кормить окраины и всякие станы!"
Казахстан вышел из союза последний
И независимость объявили по факту все от него
Даже Россия какую-то независимость там изначально пыталась праздновать)
Так что все эта разруха произошла по вине того что империя рухнула и никому не упало содержать все эти ДК и культцентры в поселках
Тут света все 90ые небыло,еле вырвались из темного времени)
Но потихоньку очень потихоньку жизнь налаживается
Критикам это не объяснить а критикам не знающим историю тем более)
Цитата:
urmas:
Даа,было время- "читайте,завидуйте - я Гражданин Советского Союза!" А щас как - табаки... Даже не Стая Свободных волков. Печально...
Даа,было время- "читайте,завидуйте - я Гражданин Советского Союза!" А щас как - табаки... Даже не Стая Свободных волков. Печально...
Ну так не будьте как Табаки и остальные не будут)
Чай Россия не Шерхан о чем Путин объявил да и на Маугли она не тянет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 276
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 20:07
Цитата:
Так зато сейчас эта вся культура в Воронеже и Рязани!
Tenkisch:
Вот и решили всё УНИЧТОЖИТЬ! теперь мы НЕЗАВИСИМЫЕ! И БЕЗКУЛЬТУРНЫЕ, до тошноты!
Вот и решили всё УНИЧТОЖИТЬ! теперь мы НЕЗАВИСИМЫЕ! И БЕЗКУЛЬТУРНЫЕ, до тошноты!
Так зато сейчас эта вся культура в Воронеже и Рязани!
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 20:50
Цитата:
Юноша, почитайте Киплинга, потом и побеседуем
Сюжетные линии Книги джунглей
Они такие...
abaika95:
Ну так не будьте как Табаки и остальные не будут) Чай Россия не Шерхан о чем Путин объявил да и на Маугли она не тянет
Ну так не будьте как Табаки и остальные не будут) Чай Россия не Шерхан о чем Путин объявил да и на Маугли она не тянет
Юноша, почитайте Киплинга, потом и побеседуем
Сюжетные линии Книги джунглей
Они такие...
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:01
Цитата:
Юноша
Если вы сравиваете себя с табаки то покажите где этот Шерхан тогда? Давайте Уничтожаем его вместе)) и не уходите на север
urmas:
Юноша, почитайте Киплинга, потом и побеседуем Сюжетные линии Книги джунглей Они такие...
Юноша, почитайте Киплинга, потом и побеседуем Сюжетные линии Книги джунглей Они такие...
Юноша
Если вы сравиваете себя с табаки то покажите где этот Шерхан тогда? Давайте Уничтожаем его вместе)) и не уходите на север
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6892
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:16
Цитата:
Вы и этого до сих пор не поняли?
Хотя по кометам во флуде можно было предположить, что дошло...
abaika95:
где этот Шерхан тогда?
где этот Шерхан тогда?
Вы и этого до сих пор не поняли?
Хотя по кометам во флуде можно было предположить, что дошло...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11722
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:26
Цитата:
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.
abaika95:
Давайте Уничтожаем его вместе
Давайте Уничтожаем его вместе
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6892
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:37
Цитата:
С такими вопросами и процессор сломать можно.
alex_60:
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.
С такими вопросами и процессор сломать можно.
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:43
Цитата:
С румынского вроде уже писал
Цитата:
Ну если Шерхан это США то почему Урмас считает себя Табакой? Агент госдепа что-ли?)есть варианты?
alex_60:
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.
С румынского вроде уже писал
Цитата:
elektron:
Вы и этого до сих пор не поняли? Хотя по кометам во флуде можно было предположить, что дошло...
Вы и этого до сих пор не поняли? Хотя по кометам во флуде можно было предположить, что дошло...
Ну если Шерхан это США то почему Урмас считает себя Табакой? Агент госдепа что-ли?)есть варианты?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6892
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:48
Цитата:
Есть но не озвучу. А то опять узкое мышление будет
abaika95:
есть варианты?
есть варианты?
Есть но не озвучу. А то опять узкое мышление будет
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Vit, urmas
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать