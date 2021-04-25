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≡ Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41408
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 15:27
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Посмотрев со стороны, незнающий человек может подумать, что это здание пережило войну. Но на самом деле Дом культуры «Ровесник» в п. Александровка Костанайского района построили в мирные 1972-1974 годы.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
50
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 15:27
#1
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Ну видимо очень сильно казахстан зависил от этих домов культуры. Вот и решили всё УНИЧТОЖИТЬ! теперь мы НЕЗАВИСИМЫЕ! И БЕЗКУЛЬТУРНЫЕ, до тошноты!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
106
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 16:54
#2
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независимые у нас всего 100-150 семей в стране. Остальные в том числе и я зависимы ото всех и от всего. Может это и была цель наших независимосцев так все сотворить.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3299
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 17:08
#3
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Здания были однотипные , такое же в п.Молодежный было , что в Боровском районе . И , самое интересное , что ПСД для каждого в отдельности не делалось .
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
169
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 17:34
#4
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Тоталитарный совок
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
51
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 18:48
#5
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Цитата:
гражданин СССР:
Тоталитарный совок

Даа,было время-
"читайте,завидуйте - я Гражданин Советского Союза!"
А щас как - табаки...
Даже не Стая Свободных волков.
Печально...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7769
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 19:51
#6
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Комментаторы выше видно в истории очень не сильны раз сводят все проблемы Казахстана к независимости
Как-будто это Казахстан в Беловежской пуще распустил союз
Как будто это Казахстан объявил "берите суверенитета сколько влезет"
Как будто это Казахстан ныл всю перестройку "хватит кормить окраины и всякие станы!"
Казахстан вышел из союза последний
И независимость объявили по факту все от него
Даже Россия какую-то независимость там изначально пыталась праздновать)
Так что все эта разруха произошла по вине того что империя рухнула и никому не упало содержать все эти ДК и культцентры в поселках
Тут света все 90ые небыло,еле вырвались из темного времени)
Но потихоньку очень потихоньку жизнь налаживается
Критикам это не объяснить а критикам не знающим историю тем более)
Цитата:
urmas:
Даа,было время- "читайте,завидуйте - я Гражданин Советского Союза!" А щас как - табаки... Даже не Стая Свободных волков. Печально...

Ну так не будьте как Табаки и остальные не будут)
Чай Россия не Шерхан о чем Путин объявил да и на Маугли она не тянет
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
276
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 20:07
#7
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Цитата:
Tenkisch:
Вот и решили всё УНИЧТОЖИТЬ! теперь мы НЕЗАВИСИМЫЕ! И БЕЗКУЛЬТУРНЫЕ, до тошноты!


Так зато сейчас эта вся культура в Воронеже и Рязани!
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
51
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 20:50
#8
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Цитата:
abaika95:
Ну так не будьте как Табаки и остальные не будут) Чай Россия не Шерхан о чем Путин объявил да и на Маугли она не тянет

Юноша, почитайте Киплинга, потом и побеседуем
Сюжетные линии Книги джунглей
Они такие...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7769
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:01
#9
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Цитата:
urmas:
Юноша, почитайте Киплинга, потом и побеседуем Сюжетные линии Книги джунглей Они такие...

Юноша
Если вы сравиваете себя с табаки то покажите где этот Шерхан тогда? Давайте Уничтожаем его вместе)) и не уходите на север
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6892
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:16
#10
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Цитата:
abaika95:
где этот Шерхан тогда?

Вы и этого до сих пор не поняли?
Хотя по кометам во флуде можно было предположить, что дошло... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11722
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:26
#11
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Цитата:
abaika95:
Давайте Уничтожаем его вместе


интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6892
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:37
#12
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Цитата:
alex_60:
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.

С такими вопросами и процессор сломать можно. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7769
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:43
#13
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Цитата:
alex_60:
интересно с какого языка переводчик гугла так переводит.

С румынского вроде уже писал
Цитата:
elektron:
Вы и этого до сих пор не поняли? Хотя по кометам во флуде можно было предположить, что дошло...

Ну если Шерхан это США то почему Урмас считает себя Табакой? Агент госдепа что-ли?)есть варианты?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6892
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 21:48
#14
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Цитата:
abaika95:
есть варианты?

Есть но не озвучу. ;-) А то опять узкое мышление будет :lol:
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