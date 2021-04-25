Цитата:
Первый президент многое делал якобы для имиджа страны, но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что делалось это для собственного пиара.
А где президенты что то делают не учитывая повышение собственного пиара?
Американская система вся на этом построена
Делаешь что-то для людей в итоге люди отвечают тебе тем что поддерживают тебя
Путин явно в 2014 обе цели преследовал после событий на болотной
Цитата:
Но это очень циничное рассуждение - 3 000 чиновников уехали, а полтора миллиона жителей осталось ожидать землетрясения.
Большевики перенесли столицу из Питера в Москву от того что Питер был на острие атаки кайзеровских войск
Цинично или практично?
Цитата:
Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания
Вот тут надо было поподробнее откуда Абромович выискал средства на покупку Челси?) Вообще откуда у него средства?)
Цитата:
Может быть, нам последовать их примеру и отнять у акима любимую игрушку?
Нам это кому?) Звучит как-то иронично напомнило анекдот
Когда заяц прячется за медведя и кричит на весь лес ну кто на нас с медведем? Выходите на бой)