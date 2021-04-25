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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41406
Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 25.04.21 - 13:56
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Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания игроков, в том числе от продажи билетов и рекламы. А нам зачем эти нахлебники?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7763
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 25.04.21 - 13:56
#1
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Цитата:
Первый президент многое делал якобы для имиджа страны, но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что делалось это для собственного пиара.

А где президенты что то делают не учитывая повышение собственного пиара?
Американская система вся на этом построена
Делаешь что-то для людей в итоге люди отвечают тебе тем что поддерживают тебя
Путин явно в 2014 обе цели преследовал после событий на болотной
Цитата:
Но это очень циничное рассуждение - 3 000 чиновников уехали, а полтора миллиона жителей осталось ожидать землетрясения.

Большевики перенесли столицу из Питера в Москву от того что Питер был на острие атаки кайзеровских войск
Цинично или практично?
Цитата:
Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания

Вот тут надо было поподробнее откуда Абромович выискал средства на покупку Челси?) Вообще откуда у него средства?)
Цитата:
Может быть, нам последовать их примеру и отнять у акима любимую игрушку?

Нам это кому?) Звучит как-то иронично напомнило анекдот
Когда заяц прячется за медведя и кричит на весь лес ну кто на нас с медведем? Выходите на бой)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
169
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пора опуститься на землю
Отправлено: 25.04.21 - 17:42
#2
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И опять виноваты Путин, Россия, и большевики)))
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