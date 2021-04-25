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Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
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