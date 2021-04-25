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≡ Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41406
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 15:27
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Посмотрев со стороны, незнающий человек может подумать, что это здание пережило войну. Но на самом деле Дом культуры «Ровесник» в п. Александровка Костанайского района построили в мирные 1972-1974 годы.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
50
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 15:27
#1
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Ну видимо очень сильно казахстан зависил от этих домов культуры. Вот и решили всё УНИЧТОЖИТЬ! теперь мы НЕЗАВИСИМЫЕ! И БЕЗКУЛЬТУРНЫЕ, до тошноты!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
106
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 16:54
#2
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независимые у нас всего 100-150 семей в стране. Остальные в том числе и я зависимы ото всех и от всего. Может это и была цель наших независимосцев так все сотворить.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3299
Re: Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были...
Отправлено: 25.04.21 - 17:08
#3
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Здания были однотипные , такое же в п.Молодежный было , что в Боровском районе . И , самое интересное , что ПСД для каждого в отдельности не делалось .
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
168
Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?
Отправлено: 25.04.21 - 17:34
#4
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