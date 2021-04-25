Здание из прошлого и мечты о будущем. В поселковом ДК были костюмерная, кинозал, огромная библиотека. Куда все исчезло?

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независимые у нас всего 100-150 семей в стране. Остальные в том числе и я зависимы ото всех и от всего. Может это и была цель наших независимосцев так все сотворить.