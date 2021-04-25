Отправлено: - 00:45

abaika95:

Так вот я перед тобой Я не верю что в России все плохо Там куча хорошего кроме алкашей Но ты эти слова от меня конечно не заметишь

abaika95:

Вообще не могу последнее время общаться с такими зашоренными персонажами

abaika95:

Скучно

Цитата:Как я должен вас понять?В России не так плохо, как вы пишите?То есть в России все не так плохо?Или даже не хуже чем в Хазахстане?Цитата:Вообще с кем то?Тогда к психологу.Если вообще ни с кем, тогда к психиатру.Цитата:Вы комыс или боярышник предпочитаете в это время суток?