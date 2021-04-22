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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41406
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21680
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:14
#120
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и в обоих случаях быть готовым к иску со стороны Путина.

А иск, к Нашей Газете или абайке95?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7759
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:16
#121
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и в обоих случаях быть готовым к иску со стороны Путина.

Путин-вор
Это мое мнение и констатация факта
Такое же как и Ельцин-алкаш
Горбачев-человек котрый развалил страну
А Сталин-тиран
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6887
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:23
#122
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Цитата:
abaika95:
Путин-вор Это мое мнение и констатация факта

Ну тогда и факты давай, только не видео Навального.
Что скажешь за своего первого президента? Судебные решения если, что уже имеются. :lol: 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7759
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:28
#123
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Цитата:
elektron:
Ну тогда и факты давай, только не видео Навального.

А почему видео Навального нельзя? Разве там нет фактов?)
Цитата:
elektron:
Что скажешь за своего первого президента? Судебные решения если, что уже имеются

Да тоже вор
Он вроде как этого не скрывает не пытается глупо оправдаться не включает пропагандистскую машину,не травит за это никого)
За это ему больше уважения чем лицемеру Путину
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6887
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:33
#124
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Цитата:
abaika95:
Да тоже вор

бОльшего я и не хотел услышать. 8-)
Остальное ваше личное субъективное мнение. Без доказательной базы, просто пустомелье. ;-)
ПС а "Вор должен сидеть в тюрьме" (с) не моё :lol:

[Исправлено: elektron, 25.04.2021 - 09:44]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
554
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:46
#125
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Цитата:
elektron:
Без доказательной базы, просто пустомелье.

Вот это и называется вата. Им...в глаза,а им всё божья роса. Да там одного кооператива озеро и его членов хватит твоему кумиру на 5 пожизненных. Или ты ждёшь,когда его пригласят в СК и закроют?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6887
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:50
#126
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Цитата:
Сабыр:
Вот это и называется вата.

Вот и началось в колхозе утро. :lol: Цитата:
Сабыр:
твоему кумиру на 5 пожизненных.

У меня лично нет кумиров, доказательства есть? или опять бабка на лавочке сказала? 8-)
И одно дело когда, как ЦПЗП рудного работает, другое дело призывы к свержению власти.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7759
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:54
#127
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Цитата:
elektron:
бОльшего я и не хотел услышать. Остальное ваше личное субъективное мнение. Без доказательной базы, просто пустомелье. ПС а "Вор должен сидеть в тюрьме" (с) не моё

По вашей странной логике тогда мое мнение про Назарбаева и про Путина это субъективно тогда по этой же логике ваше пустомелье не имеет ценности)
А знаете какая между нами большая концептуальная разница?
Я могу признать и минусы и плюсы что Путина что НАНа а вы этого не можете
У вас есть только два понятия либо резко хорошо (наши) либо резко плохо(чужие))
Это сектантское понимание мира)
Что сейчас и транслирует кремлевская пропаганда на своих граждан
Обыкновенный фашизм!
Не вздумай мыслить! Не вздумай разбираться! Мы уже разобрались во всём вот хавай!
"Путин молодец а все кто против него враги России!")
Причем очень иронично и лицемерно что самый главный путинец на форуме это житель Германии)) живший последний раз в России когда она была СССР))
Так сказать Россию можно и лучше любить из Германии,так удобно)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7759
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:56
#128
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Цитата:
elektron:
И одно дело когда, как ЦПЗП рудного работает, другое дело призывы к свержению власти.

ЦЗПП так-то постояно тут транслировало что Карфаген должен быть разрушен)
Он прямо хочет свержения)
И да
В Казахстане можете существовать ЦЗПП и выискивать воровство во власти
А в России фонд борьбы с коррупцией хотят признать экстремистами)
Но у нас диктатура а там демократия
Смотри не перепутай да?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6887
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:58
#129
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Цитата:
abaika95:
Я могу признать и минусы и плюсы что Путина что НАНа а вы этого не можете У вас есть только два понятия либо резко хорошо (наши) либо резко плохо(чужие))

У каждого есть недостатки. ;-) Цитата:
abaika95:
По вашей странной логике

Это ваша логика, не нужно мне её навязывать. 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7759
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:59
#130
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Цитата:
Сабыр:
там одного кооператива озеро и его членов хватит твоему кумиру на 5 пожизненных. Или ты ждёшь,когда его пригласят в СК и закроют?

Он этого не поймет
Не утруждайся
Он в Германии не понимает что в России при жизни Путина никто не сможет на него дело завести) вот как уйдет сразу начнется такое веселье)
В России надо жить долго,чтобы увидеть подтверждение своих слов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7759
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 15:00
#131
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Цитата:
elektron:
У каждого есть недостатки.

Ну что Путина вор и он должен сидеть в тюрьме вы согласны?
Недостаток же?Цитата:
elektron:
Это ваша логика, не нужно мне её навязывать

Почему кремлю можно а мне нет?
И да это ваша логика что мое мнение субьектвно)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6887
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 15:02
#132
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Цитата:
abaika95:
А в России фонд борьбы с коррупцией хотят признать экстремистами) Но у нас диктатура а там демократия

Про диктатуру я и слова ни про КЗ ни про Россию не сказал.
И борьба с коррупцией у Навального как то перетекла в борьбу к свержению власти. Ну это же не одно и тоже? 8-)
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