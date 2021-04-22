Отправлено: - 14:54

elektron:

бОльшего я и не хотел услышать. Остальное ваше личное субъективное мнение. Без доказательной базы, просто пустомелье. ПС а "Вор должен сидеть в тюрьме" (с) не моё

Цитата:По вашей странной логике тогда мое мнение про Назарбаева и про Путина это субъективно тогда по этой же логике ваше пустомелье не имеет ценности)А знаете какая между нами большая концептуальная разница?Я могу признать и минусы и плюсы что Путина что НАНа а вы этого не можетеУ вас есть только два понятия либо резко хорошо (наши) либо резко плохо(чужие))Это сектантское понимание мира)Что сейчас и транслирует кремлевская пропаганда на своих гражданОбыкновенный фашизм!Не вздумай мыслить! Не вздумай разбираться! Мы уже разобрались во всём вот хавай!"Путин молодец а все кто против него враги России!")Причем очень иронично и лицемерно что самый главный путинец на форуме это житель Германии)) живший последний раз в России когда она была СССР))Так сказать Россию можно и лучше любить из Германии,так удобно)