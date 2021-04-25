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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 149 из 149«1...147148149
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:28
#2221
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Цитата:
drakon:
Это чё - было?...

Объективное восприятие, ты не поймёшь)
Цитата:
elektron:
ладно, не знаю что это даст? 87-91

Пффффф так и думал)))
Объяснить в чем проблема?)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6882
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:32
#2222
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Цитата:
abaika95:
Пффффф так и думал))) Объяснить в чем проблема?)

Ну постарайтесь , объясните уж. А то так и останемся не удел. Без вашего объяснения. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:36
#2223
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Цитата:
elektron:
Ну постарайтесь , объясните уж. А то так и останемся не удел. Без вашего объяснения.

Ладно ждите пока позавтракаю)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
929
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:45
#2224
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Цитата:
abaika95:
Так вот я перед тобой Я не верю что в России все плохо Там куча хорошего кроме алкашей Но ты эти слова от меня конечно не заметишь

Как я должен вас понять?
В России не так плохо, как вы пишите?
То есть в России все не так плохо?
Или даже не хуже чем в Хазахстане?
Цитата:
abaika95:
Вообще не могу последнее время общаться с такими зашоренными персонажами

Вообще с кем то?
Тогда к психологу.
Если вообще ни с кем, тогда к психиатру.
Цитата:
abaika95:
Скучно

Вы комыс или боярышник предпочитаете в это время суток?
;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11718
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:13
#2225
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не в первый раз приводится как аргумент
новая газета.
поэтому можно делать выводы
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:29
#2226
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Цитата:
Coopidon:
Или даже не хуже чем в Хазахстане?

Йанг тут нет ненависти к Казахстану от погремухи или ненависть может только к России сквозить?)Цитата:
alex_60:
не в первый раз приводится как аргумент новая газета. поэтому можно делать выводы

Думаю просто журналисты НГ выбрали для себя модель поведения и редакторской политики своих московских коллег из НГ (новой) хотят делать такой же информационный продукт что впринципе по моему скромному мнению в масштабе области у них относительно получается) только новая пишет о России а наша о Казахстане
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6882
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:37
#2227
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Цитата:
abaika95:
Йанг тут нет ненависти к Казахстану

Вы очевидное от вероятного уже не отличаете? :lol:
О какой ненависти речь? Чисто орфографические вопросы. ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:57
#2228
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Цитата:
elektron:
Вы очевидное от вероятного уже не отличаете? О какой ненависти речь? Чисто орфографические вопросы.

Как-то российский журналист Олег Кашин написал повесть "Роисся Вперде" так за это очень многие в России обиделись) хотя казалось бы это же просто орфография да?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11718
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:11
#2229
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Цитата:
elektron:

///Зачем тут на форуме "кричать" вата, если имеется в виду какая то не известная группа лиц, которая этот форум и не читает. Значит установка на форумчан.///

эту очевидную вещь комментировать уверен не будут. потому что это невозможно опровергнуть.и придется признать что это оскорбление форумчан. а это..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:13
#2230
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Как в России 20 лет назад кончилась независимая честная журналистика

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11718
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:16
#2231
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quote]drakon: Спасибо, за разъяснение...

а что ты понял то?
если нельзя но очень хочется то можно?

drakon
///А иск, к Нашей Газете или абайке95?..//

за распространение лживой информации?

[Исправлено: alex_60, 25.04.2021 - 14:23]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6882
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:25
#2232
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Цитата:
abaika95:
Ладно ждите пока позавтракаю)

Как пообедали? :lol:
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