Отправлено: - 14:16

Тимур Гафуров:

Ну и в обоих случаях быть готовым к иску со стороны Путина.

Цитата:Путин-ворЭто мое мнение и констатация фактаТакое же как и Ельцин-алкашГорбачев-человек котрый развалил странуА Сталин-тиран