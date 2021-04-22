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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41405
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21680
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:14
#120
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и в обоих случаях быть готовым к иску со стороны Путина.

А иск, к Нашей Газете или абайке95?... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:16
#121
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и в обоих случаях быть готовым к иску со стороны Путина.

Путин-вор
Это мое мнение и констатация факта
Такое же как и Ельцин-алкаш
Горбачев-человек котрый развалил страну
А Сталин-тиран
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6882
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:23
#122
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Цитата:
abaika95:
Путин-вор Это мое мнение и констатация факта

Ну тогда и факты давай, только не видео Навального.
Что скажешь за своего первого президента? Судебные решения если, что уже имеются. :lol: 8-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:28
#123
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Цитата:
elektron:
Ну тогда и факты давай, только не видео Навального.

А почему видео Навального нельзя? Разве там нет фактов?)
Цитата:
elektron:
Что скажешь за своего первого президента? Судебные решения если, что уже имеются

Да тоже вор
Он вроде как этого не скрывает не пытается глупо оправдаться не включает пропагандистскую машину,не травит за это никого)
За это ему больше уважения чем лицемеру Путину
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