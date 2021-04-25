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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:28
Цитата:
Объективное восприятие, ты не поймёшь)
Цитата:
Пффффф так и думал)))
Объяснить в чем проблема?)
drakon:
Это чё - было?...
Это чё - было?...
Объективное восприятие, ты не поймёшь)
Цитата:
elektron:
ладно, не знаю что это даст? 87-91
ладно, не знаю что это даст? 87-91
Пффффф так и думал)))
Объяснить в чем проблема?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6882
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:32
Цитата:
Ну постарайтесь , объясните уж. А то так и останемся не удел. Без вашего объяснения.
abaika95:
Пффффф так и думал))) Объяснить в чем проблема?)
Пффффф так и думал))) Объяснить в чем проблема?)
Ну постарайтесь , объясните уж. А то так и останемся не удел. Без вашего объяснения.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:36
Цитата:
Ладно ждите пока позавтракаю)
elektron:
Ну постарайтесь , объясните уж. А то так и останемся не удел. Без вашего объяснения.
Ну постарайтесь , объясните уж. А то так и останемся не удел. Без вашего объяснения.
Ладно ждите пока позавтракаю)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 929
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:45
Цитата:
Как я должен вас понять?
В России не так плохо, как вы пишите?
То есть в России все не так плохо?
Или даже не хуже чем в Хазахстане?
Цитата:
Вообще с кем то?
Тогда к психологу.
Если вообще ни с кем, тогда к психиатру.
Цитата:
Вы комыс или боярышник предпочитаете в это время суток?
abaika95:
Так вот я перед тобой Я не верю что в России все плохо Там куча хорошего кроме алкашей Но ты эти слова от меня конечно не заметишь
Так вот я перед тобой Я не верю что в России все плохо Там куча хорошего кроме алкашей Но ты эти слова от меня конечно не заметишь
Как я должен вас понять?
В России не так плохо, как вы пишите?
То есть в России все не так плохо?
Или даже не хуже чем в Хазахстане?
Цитата:
abaika95:
Вообще не могу последнее время общаться с такими зашоренными персонажами
Вообще не могу последнее время общаться с такими зашоренными персонажами
Вообще с кем то?
Тогда к психологу.
Если вообще ни с кем, тогда к психиатру.
Цитата:
abaika95:
Скучно
Скучно
Вы комыс или боярышник предпочитаете в это время суток?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:13
не в первый раз приводится как аргумент
новая газета.
поэтому можно делать выводы
новая газета.
поэтому можно делать выводы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:29
Цитата:
Йанг тут нет ненависти к Казахстану от погремухи или ненависть может только к России сквозить?)Цитата:
Думаю просто журналисты НГ выбрали для себя модель поведения и редакторской политики своих московских коллег из НГ (новой) хотят делать такой же информационный продукт что впринципе по моему скромному мнению в масштабе области у них относительно получается) только новая пишет о России а наша о Казахстане
Coopidon:
Или даже не хуже чем в Хазахстане?
Или даже не хуже чем в Хазахстане?
Йанг тут нет ненависти к Казахстану от погремухи или ненависть может только к России сквозить?)Цитата:
alex_60:
не в первый раз приводится как аргумент новая газета. поэтому можно делать выводы
не в первый раз приводится как аргумент новая газета. поэтому можно делать выводы
Думаю просто журналисты НГ выбрали для себя модель поведения и редакторской политики своих московских коллег из НГ (новой) хотят делать такой же информационный продукт что впринципе по моему скромному мнению в масштабе области у них относительно получается) только новая пишет о России а наша о Казахстане
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6882
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:37
Цитата:
Вы очевидное от вероятного уже не отличаете?
О какой ненависти речь? Чисто орфографические вопросы.
abaika95:
Йанг тут нет ненависти к Казахстану
Йанг тут нет ненависти к Казахстану
Вы очевидное от вероятного уже не отличаете?
О какой ненависти речь? Чисто орфографические вопросы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 13:57
Цитата:
Как-то российский журналист Олег Кашин написал повесть "Роисся Вперде" так за это очень многие в России обиделись) хотя казалось бы это же просто орфография да?)
elektron:
Вы очевидное от вероятного уже не отличаете? О какой ненависти речь? Чисто орфографические вопросы.
Вы очевидное от вероятного уже не отличаете? О какой ненависти речь? Чисто орфографические вопросы.
Как-то российский журналист Олег Кашин написал повесть "Роисся Вперде" так за это очень многие в России обиделись) хотя казалось бы это же просто орфография да?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:11
Цитата:
///Зачем тут на форуме "кричать" вата, если имеется в виду какая то не известная группа лиц, которая этот форум и не читает. Значит установка на форумчан.///
эту очевидную вещь комментировать уверен не будут. потому что это невозможно опровергнуть.и придется признать что это оскорбление форумчан. а это..
elektron:
///Зачем тут на форуме "кричать" вата, если имеется в виду какая то не известная группа лиц, которая этот форум и не читает. Значит установка на форумчан.///
эту очевидную вещь комментировать уверен не будут. потому что это невозможно опровергнуть.и придется признать что это оскорбление форумчан. а это..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:13
Как в России 20 лет назад кончилась независимая честная журналистика
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:16
quote]drakon: Спасибо, за разъяснение...
а что ты понял то?
если нельзя но очень хочется то можно?
drakon
///А иск, к Нашей Газете или абайке95?..//
за распространение лживой информации?
[Исправлено: alex_60, 25.04.2021 - 14:23]
а что ты понял то?
если нельзя но очень хочется то можно?
drakon
///А иск, к Нашей Газете или абайке95?..//
за распространение лживой информации?
[Исправлено: alex_60, 25.04.2021 - 14:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6882
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 14:25
Цитата:
Как пообедали?
abaika95:
Ладно ждите пока позавтракаю)
Ладно ждите пока позавтракаю)
Как пообедали?
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