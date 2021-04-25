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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 13:43
#5476
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Цитата:
drakon:
Вот такие цветочные вазы - выставили в городе.

Ни как Меркель приедет, таксисты ничего не говорят? :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21680
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 13:46
#5477
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Цитата:
alex_60:
о природе. прилетели ли воробьи. тоже нет информации.

Дрозды, ещё не придетели. Но это -
хорошо. Грядки, свежевскопанные и
свежепосаженные не разгребают... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11718
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 14:00
#5478
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quote]drakon: не разгребают
ты же им авоськи с едой на деревья вешаешь,или в этом году решил сьекономить.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21680
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 14:08
#5479
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Цитата:
alex_60:
ы же им авоськи с едой на деревья вешаешь,

Это - зимой. Сейчас - весна.Сами - находят... :lol: ;-)
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