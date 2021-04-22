Отправлено: - 13:13

Тимур Гафуров:

Да, оскорбительно. И да - если не в адрес конкретного лица, то нарушения нет

Цитата:Ну тоесть если написать что всё не русское население Казахстана-Ма...ы, вы это пропустите?) Это же не в адрес конкретного лица?