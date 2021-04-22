Тимур Гафуров: Это характеристика группы населения.
Под "группой населения" подразумевается всё население России, которое поддерживает своего президента? А "характеристика" не может быть оскорбительной? В данном контексте так вообще - это все бюджетники на 100%. Работники частных предприятий вряд ли смогут так отдохнуть. И насчёт характеристики - почему "вата" и всегда ли она пьяная? Знаете ли историю происхождения? Будет ли в таком случае слово "мамбеты" так же "характеристикой группы населения", а не оскорблением? И по какой причине?
Вопрос компетенции модерации, не сомневаюсь. Но должен поддержать Янга. Зачем тут на форуме "кричать" вата, если имеется в виду какая то не известная группа лиц, которая этот форум и не читает. Значит установка на форумчан.
Victor Yang: В данном контексте так вообще - это все бюджетники на 100%.
Не факт, что автор комментария именно это имеет в виду. Вот что пишет об этом же "Новая газета", хоть и более деликатно: "Официально все, разумеется, делается ради блага граждан: чиновники уверяют, что длинные выходные позволят снизить риски новой волны эпидемии. Однако мера выглядит скорее популистской: те, кому очень не хочется работать, горячо ее поддерживают".
И да - тот факт, что мы не удаляем комментарий, не означает, что редакция разделяет эту точку зрения. Редакция следит только за соблюдением правил сайта. А использование слов зависит только от уровня воспитанности пользователей.
Глупость пишите. Видел в Египте украинцев с этой надписью на футболке. Вата и укроп абсолютно разные по смысловой нагрузке слова. И в большинстве своём украинцы любят россиян,а путивизор нагнетает обратное.
Сабыр: Вата и укроп абсолютно разные по смысловой нагрузке слова.
Появились они на одной почве. Цитата:
Сабыр: И в большинстве своём украинцы любят россиян
А ты зайди на Цензор - там вся "любовь" видна. Цитата:
Тимур Гафуров: "Новая газета"
Из той же оперы что и Азаттык или Басе - собирает негатив по всей стране. О положительных моментах - ни слова. Цитата:
Тимур Гафуров: те, кому очень не хочется работать, горячо ее поддерживают".
Разница, по сути, - всего 4 дня. А по сравнению с Казахстаном - даже 3. Но при этом, по мнению, Сабыра, российская экономика встанет, а Казахстану эти три дня ой как помогут. Ну и выше писал - количество выходных в Казахстане больше чем в России. С учётом этих 4 дней - больше на 2 дня получается.
Так что насчёт "мамбетов" - оскорбительно это или нет?
Ну вот так и живём, что каждый по себе судит. Чего есть того и другому желает. Путин например Байдену здоровья вон пожелал. Есть поговорка, кто чем богат. Один сосед другому вылил помои под дверь. А сосед в ответ ему ведро яблок поставил. Сын спрашивает, зачем пап? Отец отвечает, у кого, что в избытке, тот тем и делится.
Йанг термин вата придуман ещё до украино-российского конфликта и он обозначает не все население России а подавляющую часть тех кто Гипертрофированно грустит по былым величиям империи,всецело поддерживает политику Путина и курс страны Вообщем ближайший термин подходящий которые тут используют даже журналисты НГ это нурлыкун В Украине-укроп или майданаутые Но ты почему-то не возмущался когда тут писали про нурлыкунов? По крайне мере я не видел также как не ставил на вид на глупое поведение погремушки которая пишет тут про хазахстан и Хазахов Ничего не хочу сказать но принципиально Сабыр тут прав хотя мне и не близки его резкие высказывания)
Victor Yang: То есть "пьяная вата" - это не оскорбление?
Также как не будет оскорблением по моему мнению фраза "пьяные нурлыкуны" Это не отношение к нации это отношение к политике Так что Вата может быть и пьяная а может и трезво провести подаренные Путиным длинные выходные)
drakon: Тов.Гафуров, а слова, Путин - Вор, это не - оскорбление?
Это либо мнение, либо констатация факта. Если констатация - должны быть доказательства. Если мнение - надо его так и обозначить: по моему мнению. Ну и в обоих случаях быть готовым к иску со стороны Путина. На сайте не допускаются оскорбления в адрес других пользователей. Всем остальным должен заниматься суд
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