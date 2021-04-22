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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41405
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13899
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 10:36
#105
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Это характеристика группы населения.

Под "группой населения" подразумевается всё население России, которое поддерживает своего президента? А "характеристика" не может быть оскорбительной? В данном контексте так вообще - это все бюджетники на 100%. Работники частных предприятий вряд ли смогут так отдохнуть.
И насчёт характеристики - почему "вата" и всегда ли она пьяная? Знаете ли историю происхождения? Будет ли в таком случае слово "мамбеты" так же "характеристикой группы населения", а не оскорблением? И по какой причине?

[Исправлено: Victor Yang, 25.04.2021 - 10:43]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6882
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 10:51
#106
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Сабыр:

Вопрос компетенции модерации, не сомневаюсь.
Но должен поддержать Янга. Зачем тут на форуме "кричать" вата, если имеется в виду какая то не известная группа лиц, которая этот форум и не читает. Значит установка на форумчан. :-x
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
706
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 11:07
#107
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Цитата:
Victor Yang:
В данном контексте так вообще - это все бюджетники на 100%.

Не факт, что автор комментария именно это имеет в виду. Вот что пишет об этом же "Новая газета", хоть и более деликатно:
"Официально все, разумеется, делается ради блага граждан: чиновники уверяют, что длинные выходные позволят снизить риски новой волны эпидемии. Однако мера выглядит скорее популистской: те, кому очень не хочется работать, горячо ее поддерживают".

И да - тот факт, что мы не удаляем комментарий, не означает, что редакция разделяет эту точку зрения. Редакция следит только за соблюдением правил сайта. А использование слов зависит только от уровня воспитанности пользователей.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
553
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 11:13
#108
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Цитата:
Victor Yang:
Точно такой же как и "укроп

Глупость пишите. Видел в Египте украинцев с этой надписью на футболке. Вата и укроп абсолютно разные по смысловой нагрузке слова. И в большинстве своём украинцы любят россиян,а путивизор нагнетает обратное.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13899
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 11:21
#109
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Цитата:
Сабыр:
Вата и укроп абсолютно разные по смысловой нагрузке слова.

Появились они на одной почве.
Цитата:
Сабыр:
И в большинстве своём украинцы любят россиян

А ты зайди на Цензор - там вся "любовь" видна.
Цитата:
Тимур Гафуров:
"Новая газета"

Из той же оперы что и Азаттык или Басе - собирает негатив по всей стране. О положительных моментах - ни слова.
Цитата:
Тимур Гафуров:
те, кому очень не хочется работать, горячо ее поддерживают".

Разница, по сути, - всего 4 дня. А по сравнению с Казахстаном - даже 3. Но при этом, по мнению, Сабыра, российская экономика встанет, а Казахстану эти три дня ой как помогут. Ну и выше писал - количество выходных в Казахстане больше чем в России. С учётом этих 4 дней - больше на 2 дня получается.

Так что насчёт "мамбетов" - оскорбительно это или нет?

[Исправлено: Victor Yang, 25.04.2021 - 11:22]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21680
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 11:22
#110
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Все - Успокоились!
абайка95, правила, форума-
не - нарушает... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 25.04.2021 - 11:23]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
706
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 12:08
#111
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Цитата:
Victor Yang:
Так что насчёт "мамбетов" - оскорбительно это или нет?

Да, оскорбительно. И да - если не в адрес конкретного лица, то нарушения нет
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21680
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 12:27
#112
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И да - если не в адрес конкретного лица,

Тов.Гафуров, а слова, Путин - Вор,
это не - оскорбление?... :-o
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
553
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 12:53
#113
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Цитата:
drakon:
Путин - Вор

А от Байдэна убийца? И ни че,Великий пу так ничего внятного и не ответил. Проглотил и не поперхнулся.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6882
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 13:00
#114
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Цитата:
Сабыр:
А от Байдэна убийца?

Ну вот так и живём, что каждый по себе судит. Чего есть того и другому желает.
Путин например Байдену здоровья вон пожелал.
Есть поговорка, кто чем богат. Один сосед другому вылил помои под дверь. А сосед в ответ ему ведро яблок поставил. Сын спрашивает, зачем пап? Отец отвечает, у кого, что в избытке, тот тем и делится. ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 13:10
#115
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Йанг термин вата придуман ещё до украино-российского конфликта и он обозначает не все население России а подавляющую часть тех кто Гипертрофированно грустит по былым величиям империи,всецело поддерживает политику Путина и курс страны
Вообщем ближайший термин подходящий которые тут используют даже журналисты НГ это нурлыкун
В Украине-укроп или майданаутые
Но ты почему-то не возмущался когда тут писали про нурлыкунов? По крайне мере я не видел также как не ставил на вид на глупое поведение погремушки которая пишет тут про хазахстан и Хазахов
Ничего не хочу сказать но принципиально Сабыр тут прав хотя мне и не близки его резкие высказывания)

[Исправлено: abaika95, 25.04.2021 - 13:11]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 13:13
#116
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Да, оскорбительно. И да - если не в адрес конкретного лица, то нарушения нет

Ну тоесть если написать что всё не русское население Казахстана-Ма...ы, вы это пропустите?) Это же не в адрес конкретного лица?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7754
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 13:18
#117
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Цитата:
Victor Yang:
То есть "пьяная вата" - это не оскорбление?

Также как не будет оскорблением по моему мнению фраза "пьяные нурлыкуны"
Это не отношение к нации это отношение к политике
Так что Вата может быть и пьяная а может и трезво провести подаренные Путиным длинные выходные)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
706
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 13:59
#118
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Цитата:
drakon:
Тов.Гафуров, а слова, Путин - Вор, это не - оскорбление?

Это либо мнение, либо констатация факта. Если констатация - должны быть доказательства. Если мнение - надо его так и обозначить: по моему мнению. Ну и в обоих случаях быть готовым к иску со стороны Путина.
На сайте не допускаются оскорбления в адрес других пользователей. Всем остальным должен заниматься суд
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21680
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 14:06
#119
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Цитата:
Тимур Гафуров:
На сайте не допускаются оскорбления в адрес других пользователей.

Спасибо, за разъяснение... :lol: :-o
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Страница 8 из 9«1...6789»
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