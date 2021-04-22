Отправлено: - 10:36

Тимур Гафуров:

Это характеристика группы населения.

[Исправлено: Victor Yang, 25.04.2021 - 10:43]

Цитата:Под "группой населения" подразумевается всё население России, которое поддерживает своего президента? А "характеристика" не может быть оскорбительной? В данном контексте так вообще - это все бюджетники на 100%. Работники частных предприятий вряд ли смогут так отдохнуть.И насчёт характеристики - почему "вата" и всегда ли она пьяная? Знаете ли историю происхождения? Будет ли в таком случае слово "мамбеты" так же "характеристикой группы населения", а не оскорблением? И по какой причине?