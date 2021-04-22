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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13898
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 10:36
#105
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Это характеристика группы населения.

Под "группой населения" подразумевается всё население России, которое поддерживает своего президента? А "характеристика" не может быть оскорбительной? В данном контексте так вообще - это все бюджетники на 100%. Работники частных предприятий вряд ли смогут так отдохнуть.
И насчёт характеристики - почему "вата" и всегда ли она пьяная? Знаете ли историю происхождения? Будет ли в таком случае слово "мамбеты" так же "характеристикой группы населения", а не оскорблением? И по какой причине?

[Исправлено: Victor Yang, 25.04.2021 - 10:43]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6877
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 10:51
#106
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Сабыр:

Вопрос компетенции модерации, не сомневаюсь.
Но должен поддержать Янга. Зачем тут на форуме "кричать" вата, если имеется в виду какая то не известная группа лиц, которая этот форум и не читает. Значит установка на форумчан. :-x
Профайл
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