Отправлено: - 19:15

elektron:

Да кстати, по программам Навального. Там что то хоть реально реализовано было. А то тут такое дело

Цитата:А то тут такое дело, что электрон кремлёвскую пропаганду хавает а другие источники информации не читает))Это очень иронично особенно в ситуации когда этот же самый электрон сидит на форуме НГ но не читает почему-то казахстанскую пропаганду)Тоесть у электрона выработался уже определенный информационный вкусОдну пропаганду он уплетает с удовольствием а другую не хочет даже рассматривать как закускуПри всем при этом он живёт в Германии что какбы намекает))Что это? Лицемерие или лукавство?)И да про его проекты все уже расписано тут былоПы.сыКстати мем который вы тут привели это яркий образчик дешёво сделанной на коленке дезы от очень глупого кремлебота)Ну серьезно,это же пошлятина)