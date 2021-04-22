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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6877
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 17:11
#90
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Цитата:
abaika95:

Да кстати, по программам Навального. Там что то хоть реально реализовано было.
А то тут такое дело :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13898
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 17:24
#91
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Цитата:
Сабыр:
А все почему,

Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 19:15
#92
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Цитата:
elektron:
Да кстати, по программам Навального. Там что то хоть реально реализовано было. А то тут такое дело

А то тут такое дело, что электрон кремлёвскую пропаганду хавает а другие источники информации не читает))
Это очень иронично особенно в ситуации когда этот же самый электрон сидит на форуме НГ но не читает почему-то казахстанскую пропаганду)
Тоесть у электрона выработался уже определенный информационный вкус
Одну пропаганду он уплетает с удовольствием а другую не хочет даже рассматривать как закуску
При всем при этом он живёт в Германии что какбы намекает))
Что это? Лицемерие или лукавство?)
И да про его проекты все уже расписано тут было
Пы.сы
Кстати мем который вы тут привели это яркий образчик дешёво сделанной на коленке дезы от очень глупого кремлебота)
Ну серьезно,это же пошлятина)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6877
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 19:27
#93
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Цитата:
abaika95:
кремлёвскую пропаганду хавает

Не пропаганду вообще не читаю, как и ваши посты (за редким исключением).
А как вы отличаете пропаганду не кремлёвскую от кремлёвской. :lol:
И что это вы на вопросы не отвечаете? А сразу в оборону переходите? Новая тактика? :lol:

[Исправлено: elektron, 24.04.2021 - 14:48]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
551
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 19:53
#94
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11714
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 20:03
#95
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Цитата:
elektron:
И что это вы на вопросы не отвечаете? А сразу в оборону переходите? Новая тактика?


да нет. просто новенький абайка95.
не знает как себя вести.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11714
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 20:07
#96
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11714
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 20:51
#97
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Цитата:
Victor Yang:
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?


получил ответ?тебе ответили?
я да, получил.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21672
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 21:25
#98
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Цитата:
Victor Yang:
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?

Чужого, ему, президента?... :lol: ;-) Пользователей?... ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13898
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 22:14
#99
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Цитата:
drakon:
Чужого, ему, президента?

Если бы только президента. Все 150 млн человек.
Цитата:
alex_60:
получил ответ?тебе ответили?

Нет, не получил. Оскорбительный комментарий так и остался.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
703
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 08:51
#100
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Цитата:
Victor Yang:
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?

Нарушений правил сайта в посте, на который вы трижды пожаловались, нет. И по сути - автор комментария имеет в виду не всю страну, а определенную группу сторонников президента. Это его мнение.
Профайл Посетить вебсайт
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13898
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 09:21
#101
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И по сути - автор комментария имеет в виду не всю страну, а определенную группу сторонников президента

То есть "пьяная вата" - это не оскорбление? Исходя из того сообщения, все кто поддерживает решение, являются таковыми. Там вообще комментарий пронизан ненавистью к России.

[Исправлено: Victor Yang, 25.04.2021 - 09:22]

[Исправлено: Victor Yang, 25.04.2021 - 09:23]
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
703
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 10:00
#102
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Цитата:
Victor Yang:
То есть "пьяная вата" - это не оскорбление?

Это характеристика группы населения. Негативная характеристика. Но правил сайта она не нарушает.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
551
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 10:13
#103
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Витя,вата-это международное название группы людей,которые абсолютно не понимают что происходит в их стране и что творит их лидер. Что тебя так обидело? Витя/вата я не говорил.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13898
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 25.04.21 - 10:34
#104
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Цитата:
Сабыр:
вата-это международное название группы людей,которые

Это оскорбительный для россиян продукт украинской пропаганды и не более. Точно такой же как и "укроп" для украинцев. Ни на какое "международное название" он претендовать не может. Его использование разжигает межнациональный конфликт, что наказуемо законами Казахстана.
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