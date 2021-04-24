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abaika95:

Хабар по моему мнению это просто лидер оппозиционного СМИ по сравнению с помётом одного соловья

abaika95:

Казахстанские СМИ даже сидящие на госзаказе пишут и говорят в первую очередь о наших проблемах А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских Вот в чем концептуальная разница

abaika95:

А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских

abaika95:

Незнаю Сколько пишу всякого Никто с омоном не пришел и не наказал за репостик или коментик не тот Всё-таки мы не россия) Скажи и ты а тебе бугор за коменты платит или ты чисто по своей воле? Если не можешь ответить моргни Не можешь моргнуть Промолчи или ответь как-нибудь не смешно я пойму...

abaika95:

Вроде давно определились Мы не Россия А Россия не мы)

Цитата:Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...Цитата:Это да!Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?Цитата:Тут верю!Я российские СМИ меньше читаю.И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!Теперь бы узнать от вас, как нам всем хорошо живется в Казахстане, и можно спокойно идти спать.Цитата:Вам что не озвучивали зарплату!?Странно!Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни!Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...Цитата:Да ладно!Тянет на Нобелевскую премию!