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231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41403
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
Из описания программы следует, что «расходы направлены на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК в целях повышения эффективности государства в проводимой информационной политике».
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Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 25.04.21 - 00:19
Цитата:
Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...
Цитата:
Это да!
Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?
Цитата:
Тут верю!
Я российские СМИ меньше читаю.
И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!
Теперь бы узнать от вас, как нам всем хорошо живется в Казахстане, и можно спокойно идти спать.
Цитата:
Вам что не озвучивали зарплату!?
Странно!
Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни!
Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...
Цитата:
Да ладно!
Тянет на Нобелевскую премию!
abaika95:
Хабар по моему мнению это просто лидер оппозиционного СМИ по сравнению с помётом одного соловья
Хабар по моему мнению это просто лидер оппозиционного СМИ по сравнению с помётом одного соловья
Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...
Цитата:
abaika95:
Казахстанские СМИ даже сидящие на госзаказе пишут и говорят в первую очередь о наших проблемах А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских Вот в чем концептуальная разница
Казахстанские СМИ даже сидящие на госзаказе пишут и говорят в первую очередь о наших проблемах А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских Вот в чем концептуальная разница
Это да!
Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?
Цитата:
abaika95:
А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских
А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских
Тут верю!
Я российские СМИ меньше читаю.
И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!
Теперь бы узнать от вас, как нам всем хорошо живется в Казахстане, и можно спокойно идти спать.
Цитата:
abaika95:
Незнаю Сколько пишу всякого Никто с омоном не пришел и не наказал за репостик или коментик не тот Всё-таки мы не россия) Скажи и ты а тебе бугор за коменты платит или ты чисто по своей воле? Если не можешь ответить моргни Не можешь моргнуть Промолчи или ответь как-нибудь не смешно я пойму...
Незнаю Сколько пишу всякого Никто с омоном не пришел и не наказал за репостик или коментик не тот Всё-таки мы не россия) Скажи и ты а тебе бугор за коменты платит или ты чисто по своей воле? Если не можешь ответить моргни Не можешь моргнуть Промолчи или ответь как-нибудь не смешно я пойму...
Вам что не озвучивали зарплату!?
Странно!
Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни!
Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...
Цитата:
abaika95:
Вроде давно определились Мы не Россия А Россия не мы)
Вроде давно определились Мы не Россия А Россия не мы)
Да ладно!
Тянет на Нобелевскую премию!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7745
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 25.04.21 - 00:34
Цитата:
Это не вопрос
Это не утверждение
Я не знаю что на это ответить
Как-то не журналистко с твое стороны
Цитата:
НГ это отрицает
А сталинский путь говорит также о наших делах
И не отрицает
Так кто тут Соловьев?
Цитата:
В России не все плохо
Просто из шлака российских гос СМИ надо искать где там про Россию чТо??)
Цитата:
Все спасибо за ответ
Раз не смешно пыталась отшутиться я все понял
Надеюсь тебя за это не лишат портрета Бугра со стенки.
Coopidon:
Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...
Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...
Это не вопрос
Это не утверждение
Я не знаю что на это ответить
Как-то не журналистко с твое стороны
Цитата:
Coopidon:
Это да! Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?
Это да! Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?
НГ это отрицает
А сталинский путь говорит также о наших делах
И не отрицает
Так кто тут Соловьев?
Цитата:
Coopidon:
Тут верю! Я российские СМИ меньше читаю. И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!
Тут верю! Я российские СМИ меньше читаю. И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!
В России не все плохо
Просто из шлака российских гос СМИ надо искать где там про Россию чТо??)
Цитата:
Coopidon:
Вам что не озвучивали зарплату!? Странно! Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни! Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...
Вам что не озвучивали зарплату!? Странно! Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни! Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...
Все спасибо за ответ
Раз не смешно пыталась отшутиться я все понял
Надеюсь тебя за это не лишат портрета Бугра со стенки.
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 25.04.21 - 01:10
Цитата:
Я тебе подмогу.
А что там на этот счет написано в твоей методичке?
Это не трудно! Открой её и почитай.
Читать то умеешь, болезный?
Цитата:
Также что, НГ тоже говорит о наших делах?
И другие тоже?
И Хабар!?
Это открытие века!
И только Соловьёв, портит картину и не говорит о наших делах...
Может ему платить зарплату, как и вам, от МИУР? И тогда он тоже будет говорить о наших делах?
Может в этом и весь вопрос?
Цитата:
Не может этого быть потому то этого не может быть никогда!
Вот и Погркмуха об етом талдычит.
Цитата:
Не ма за шо!
Какие, право пустяки!
Обращайтесь, если шо!
Цитата:
Наконец-то !
Цитата:
Это врядли! У нас все просто. Тубаретка,калидор и скакалка для тех кто с нами скачет.
abaika95:
Я не знаю что на это ответить
Я не знаю что на это ответить
Я тебе подмогу.
А что там на этот счет написано в твоей методичке?
Это не трудно! Открой её и почитай.
Читать то умеешь, болезный?
Цитата:
abaika95:
НГ это отрицает А сталинский путь говорит также о наших делах И не отрицает Так кто тут Соловьев?
НГ это отрицает А сталинский путь говорит также о наших делах И не отрицает Так кто тут Соловьев?
Также что, НГ тоже говорит о наших делах?
И другие тоже?
И Хабар!?
Это открытие века!
И только Соловьёв, портит картину и не говорит о наших делах...
Может ему платить зарплату, как и вам, от МИУР? И тогда он тоже будет говорить о наших делах?
Может в этом и весь вопрос?
Цитата:
abaika95:
В России не все плохо
В России не все плохо
Не может этого быть потому то этого не может быть никогда!
Вот и Погркмуха об етом талдычит.
Цитата:
abaika95:
Все спасибо за ответ
Все спасибо за ответ
Не ма за шо!
Какие, право пустяки!
Обращайтесь, если шо!
Цитата:
abaika95: я все понял
Наконец-то !
Цитата:
abaika95:
Надеюсь тебя за это не лишат портрета Бугра со стенки.
Надеюсь тебя за это не лишат портрета Бугра со стенки.
Это врядли! У нас все просто. Тубаретка,калидор и скакалка для тех кто с нами скачет.
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