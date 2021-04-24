Прогноз на 5 дней
ясно+7°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из описания программы следует, что «расходы направлены на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК в целях повышения эффективности государства в проводимой информационной политике».
Читать новость

Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
927
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 25.04.21 - 00:19
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хабар по моему мнению это просто лидер оппозиционного СМИ по сравнению с помётом одного соловья

Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...
:lol: :lol: :lol:
Цитата:
abaika95:
Казахстанские СМИ даже сидящие на госзаказе пишут и говорят в первую очередь о наших проблемах А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских Вот в чем концептуальная разница

Это да!
Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?

Цитата:
abaika95:
А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских

Тут верю!
Я российские СМИ меньше читаю.
И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!
Теперь бы узнать от вас, как нам всем хорошо живется в Казахстане, и можно спокойно идти спать.
Цитата:
abaika95:
Незнаю Сколько пишу всякого Никто с омоном не пришел и не наказал за репостик или коментик не тот Всё-таки мы не россия) Скажи и ты а тебе бугор за коменты платит или ты чисто по своей воле? Если не можешь ответить моргни Не можешь моргнуть Промолчи или ответь как-нибудь не смешно я пойму...

Вам что не озвучивали зарплату!?
Странно!
Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни!
Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...
:-(
Цитата:
abaika95:
Вроде давно определились Мы не Россия А Россия не мы)

Да ладно!
Тянет на Нобелевскую премию!
:-o
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 25.04.21 - 00:34
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...

Это не вопрос
Это не утверждение
Я не знаю что на это ответить
Как-то не журналистко с твое стороны
Цитата:
Coopidon:
Это да! Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?

НГ это отрицает
А сталинский путь говорит также о наших делах
И не отрицает
Так кто тут Соловьев?
Цитата:
Coopidon:
Тут верю! Я российские СМИ меньше читаю. И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!

В России не все плохо
Просто из шлака российских гос СМИ надо искать где там про Россию чТо??)
Цитата:
Coopidon:
Вам что не озвучивали зарплату!? Странно! Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни! Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...

Все спасибо за ответ
Раз не смешно пыталась отшутиться я все понял
Надеюсь тебя за это не лишат портрета Бугра со стенки.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS