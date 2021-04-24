Цитата:
abaika95:
Хабар по моему мнению это просто лидер оппозиционного СМИ по сравнению с помётом одного соловья
Всмысле, наши доблестные СМИ, в отличии от их желтой прессы...
Цитата:
abaika95:
Казахстанские СМИ даже сидящие на госзаказе пишут и говорят в первую очередь о наших проблемах А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских Вот в чем концептуальная разница
Это да!
Получается что НГ написавшая что на ярманке были очереди, сидит на госзаказе. А Ленинский путь, что на ярманке очередей не было, финансируется Соловьевым?
Цитата:
abaika95:
А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских
Тут верю!
Я российские СМИ меньше читаю.
И только вам верю, что в России все плохо. Варламову нет, а вам да!
Теперь бы узнать от вас, как нам всем хорошо живется в Казахстане, и можно спокойно идти спать.
Цитата:
abaika95:
Незнаю Сколько пишу всякого Никто с омоном не пришел и не наказал за репостик или коментик не тот Всё-таки мы не россия) Скажи и ты а тебе бугор за коменты платит или ты чисто по своей воле? Если не можешь ответить моргни Не можешь моргнуть Промолчи или ответь как-нибудь не смешно я пойму...
Вам что не озвучивали зарплату!?
Странно!
Хотя если работаешь за миску сурпы после варки яиц и за шай который после помывки чайника, тогда моргни!
Или промолчи. Или попытайся поумничать. Если получится...
Цитата:
abaika95:
Вроде давно определились Мы не Россия А Россия не мы)
Да ладно!
Тянет на Нобелевскую премию!