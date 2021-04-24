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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 22:41
#2206
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Цитата:
elektron:
Ну вы то должны понимать разницу в миллионике и в 200 тыс населения?

Да конечно
Для этого я и оставил для особо не вчитывющихся предложение про Магнитогорск)
Сколько там населения?
А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село
Тоже цифры приведете?)
Просто мысли в слух
А и да в Казане не видел сколько пьющих когда как ресторанов и баров Овер до..много
Менталитет наверно такой)
Или природа
Или атмосфера
Всё-таки жирик наверно иногда прав особенно когда говорил про Урал
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 22:43
#2207
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Цитата:
elektron:
Я вот тоже не пойму каким вы там боком?

Я хотябы в россии жил а вы?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 22:45
#2208
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Цитата:
abaika95:
Я хотябы в россии жил а вы?)

Да почти 5-ть лучших лет моей жизни там провёл, если так. ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 22:54
#2209
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Цитата:
abaika95:
А в южноуральске ещё больше пьющих видел

абайка, а что ты делал среди алкашей.
Борматуху им продавал?... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13895
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:03
#2210
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Цитата:
abaika95:
Коробками с дешёвым пойлом под вид вина все магазы заставлены

Алкашей не интересует "вино" - им покрепче нужно. Да и эти винные напитки тут дороже. Я брал сангрию - одну из самых недорогих (но вкусных). В Казахстане за эти деньги можно бутылку нормального грузинского вина взять.
Цитата:
abaika95:
Если я в Костанае выйду в 7 утра субботы и проедусь по городу редко уже где увижу мужиков прущихся домой с попойки или ждущих открытия магазина чтобы догнаться

Это не значит что их нет. Да и в 7 утра с попойки идти - это рано как-то.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:20
#2211
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Я видел и алкашей с трезвыми глазами и слезами и адекватно реагировавших на окружение, и простых прохожих, тех кто себя привилегированными считают которые тебя ненавидеть могут, только за то, что ты с ними сидишь и общаешься, не дай бог помогаешь. Главное не быть человеком, а оставаться им. (с)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:26
#2212
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Кино на ночь для нурбанчика

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:30
#2213
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Цитата:
elektron:
Да почти 5-ть лучших лет моей жизни там провёл, если так.

Аааааа ну тогда понятно
А в каких годах?)
Цитата:
drakon:
абайка, а что ты делал среди алкашей. Борматуху им продавал?...

Как не странно жил
Если ты конечно не русофоб и не о всех росиянах говоришь

Цитата:
Victor Yang:
Алкашей не интересует "вино" - им покрепче нужно. Да и эти винные напитки тут дороже. Я брал сангрию - одну из самых недорогих (но вкусных). В Казахстане за эти деньги можно бутылку нормального грузинского вина взять.

Алакашей интересует все что пьянит и дешёвое
Пойло в коробках не видел в магазине разве?)
Цитата:
Victor Yang:
Это не значит что их нет. Да и в 7 утра с попойки идти - это рано как-то.

Ну спорить не буду видел в 7 утра,наверно позже ещё больше их)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:41
#2214
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Клип на ночь для всех остальных
Песню поет лидер немецкого ВИА Раммштайн к фильму Тимура Бекмамбетова "Деватаев" про него кстати тут недавно была статья о том как он с лекцией приезжал на костанайщину

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:46
#2215
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Цитата:
abaika95:
Аааааа ну тогда понятно

аааа вам так ничего то и не понятно. Хотя есть и те кому понятно. но не вам. :lol:
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:52
#2216
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Цитата:
abaika95:
Да конечно Для этого я и оставил для особо не вчитывющихся предложение про Магнитогорск) Сколько там населения? А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село Тоже цифры приведете?) Просто мысли в слух А и да в Казане не видел сколько пьющих когда как ресторанов и баров Овер до..много Менталитет наверно такой) Или природа Или атмосфера Всё-таки жирик наверно иногда прав особенно когда говорил про Урал

Покажите мне этого человека, который пока ещё не верит что в России все плохо!
Погремуха, жертвуя своим здоровьем исследовал все уголки и пивные.
И вы до сих пор, несмотря на его, не побоюсь этого слова, факты, ему не верите!?
Он же
Цитата:
abaika95:
Магнитогорск) Сколько там населения?

Цитата:
abaika95:
А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село Тоже цифры приведете?

Цитата:
abaika95:
Я хотябы в россии жил а вы?)

Цитата:
abaika95:
Алакашей интересует все что пьянит и дешёвое Пойло в коробках не видел в магазине разве?)

Все изучил, все попробовал, а вы!?
Неблагодарные!
Не можете оценить его (Погремухины) жертвы. Время, печень, оно что, мелочи, по вашему!?
;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 23:58
#2217
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Цитата:
elektron:
аааа вам так ничего то и не понятно. Хотя есть и те кому понятно. но не вам

Да да конечно
Так в каких годах жил?)
Цитата:
Coopidon:
Покажите мне этого человека, который пока ещё не верит что в России все плохо!

Так вот я перед тобой
Я не верю что в России все плохо
Там куча хорошего кроме алкашей
Но ты эти слова от меня конечно не заметишь
Ты же погремушка гремишь что тебе скажут и не слышишь что тебе отвечают из за собственного шума)
Вообще не могу последнее время общаться с такими зашоренными персонажами
Скучно
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:02
#2218
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Цитата:
abaika95:
Я не верю что в России все плохо

Это чё - было?... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:11
#2219
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Цитата:
abaika95:
Да да конечно

Что так и не поняли?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.04.21 - 00:13
#2220
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Цитата:
abaika95:
Так в каких годах жил?)

ладно, не знаю что это даст? 87-91 :lol:
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