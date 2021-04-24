elektron: Ну вы то должны понимать разницу в миллионике и в 200 тыс населения?
Да конечно Для этого я и оставил для особо не вчитывющихся предложение про Магнитогорск) Сколько там населения? А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село Тоже цифры приведете?) Просто мысли в слух А и да в Казане не видел сколько пьющих когда как ресторанов и баров Овер до..много Менталитет наверно такой) Или природа Или атмосфера Всё-таки жирик наверно иногда прав особенно когда говорил про Урал
abaika95: Коробками с дешёвым пойлом под вид вина все магазы заставлены
Алкашей не интересует "вино" - им покрепче нужно. Да и эти винные напитки тут дороже. Я брал сангрию - одну из самых недорогих (но вкусных). В Казахстане за эти деньги можно бутылку нормального грузинского вина взять. Цитата:
abaika95: Если я в Костанае выйду в 7 утра субботы и проедусь по городу редко уже где увижу мужиков прущихся домой с попойки или ждущих открытия магазина чтобы догнаться
Это не значит что их нет. Да и в 7 утра с попойки идти - это рано как-то.
Я видел и алкашей с трезвыми глазами и слезами и адекватно реагировавших на окружение, и простых прохожих, тех кто себя привилегированными считают которые тебя ненавидеть могут, только за то, что ты с ними сидишь и общаешься, не дай бог помогаешь. Главное не быть человеком, а оставаться им. (с)
elektron: Да почти 5-ть лучших лет моей жизни там провёл, если так.
Аааааа ну тогда понятно А в каких годах?) Цитата:
drakon: абайка, а что ты делал среди алкашей. Борматуху им продавал?...
Как не странно жил Если ты конечно не русофоб и не о всех росиянах говоришь
Цитата:
Victor Yang: Алкашей не интересует "вино" - им покрепче нужно. Да и эти винные напитки тут дороже. Я брал сангрию - одну из самых недорогих (но вкусных). В Казахстане за эти деньги можно бутылку нормального грузинского вина взять.
Алакашей интересует все что пьянит и дешёвое Пойло в коробках не видел в магазине разве?) Цитата:
Victor Yang: Это не значит что их нет. Да и в 7 утра с попойки идти - это рано как-то.
Ну спорить не буду видел в 7 утра,наверно позже ещё больше их)
abaika95: Да конечно Для этого я и оставил для особо не вчитывющихся предложение про Магнитогорск) Сколько там населения? А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село Тоже цифры приведете?) Просто мысли в слух А и да в Казане не видел сколько пьющих когда как ресторанов и баров Овер до..много Менталитет наверно такой) Или природа Или атмосфера Всё-таки жирик наверно иногда прав особенно когда говорил про Урал
Покажите мне этого человека, который пока ещё не верит что в России все плохо! Погремуха, жертвуя своим здоровьем исследовал все уголки и пивные. И вы до сих пор, несмотря на его, не побоюсь этого слова, факты, ему не верите!? Он же Цитата:
abaika95: Магнитогорск) Сколько там населения?
Цитата:
abaika95: А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село Тоже цифры приведете?
Цитата:
abaika95: Я хотябы в россии жил а вы?)
Цитата:
abaika95: Алакашей интересует все что пьянит и дешёвое Пойло в коробках не видел в магазине разве?)
Все изучил, все попробовал, а вы!? Неблагодарные! Не можете оценить его (Погремухины) жертвы. Время, печень, оно что, мелочи, по вашему!?
elektron: аааа вам так ничего то и не понятно. Хотя есть и те кому понятно. но не вам
Да да конечно Так в каких годах жил?) Цитата:
Coopidon: Покажите мне этого человека, который пока ещё не верит что в России все плохо!
Так вот я перед тобой Я не верю что в России все плохо Там куча хорошего кроме алкашей Но ты эти слова от меня конечно не заметишь Ты же погремушка гремишь что тебе скажут и не слышишь что тебе отвечают из за собственного шума) Вообще не могу последнее время общаться с такими зашоренными персонажами Скучно
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