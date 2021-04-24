Отправлено: - 23:52

abaika95:

Да конечно Для этого я и оставил для особо не вчитывющихся предложение про Магнитогорск) Сколько там населения? А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село Тоже цифры приведете?) Просто мысли в слух А и да в Казане не видел сколько пьющих когда как ресторанов и баров Овер до..много Менталитет наверно такой) Или природа Или атмосфера Всё-таки жирик наверно иногда прав особенно когда говорил про Урал

abaika95:

Магнитогорск) Сколько там населения?

abaika95:

А в южноуральске ещё больше пьющих видел но там правда совсем село Тоже цифры приведете?

abaika95:

Я хотябы в россии жил а вы?)

abaika95:

Алакашей интересует все что пьянит и дешёвое Пойло в коробках не видел в магазине разве?)

Цитата:Покажите мне этого человека, который пока ещё не верит что в России все плохо!Погремуха, жертвуя своим здоровьем исследовал все уголки и пивные.И вы до сих пор, несмотря на его, не побоюсь этого слова, факты, ему не верите!?Он жеЦитата:Цитата:Цитата:Цитата:Все изучил, все попробовал, а вы!?Неблагодарные!Не можете оценить его (Погремухины) жертвы. Время, печень, оно что, мелочи, по вашему!?