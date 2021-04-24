Прогноз на 5 дней
ясно+7°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из описания программы следует, что «расходы направлены на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК в целях повышения эффективности государства в проводимой информационной политике».
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал один из великих американских видных специалистов по рекламе "Это раньше она была пропаганда, теперь это PRопаганда"
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10211
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 20:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими? :lol: :lol: :lol:
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6876
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 20:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?

Тут сколько не выделяй, всё мало будет. То Навального обелить нужно, то Аблязова очернить. Пока сами ещё не разобрались. Так что непочатый край. :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21672
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 21:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Стимулирование деятелей в сфере информации» (Т72 277 000 на пять лет),


Это на стимулирование, тоесть- Зарплату всем,
абайкам, наш 95-й, 72 мильярда?... :-o
А сколько их всего?абаек... 8-)

[Исправлено: drakon, 24.04.2021 - 21:19]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 22:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?

Незнаю а что с серым волком надо бороться? Тут вроде и НГ справляется а поуеховшие не представляют опасности кроме Йанга))
Цитата:
elektron:
Тут сколько не выделяй, всё мало будет. То Навального обелить нужно, то Аблязова очернить. Пока сами ещё не разобрались. Так что непочатый край.

Да в мире все не однозначно
Кроме тем что РТ и соловьев затрагивают
У них четко как у фашистов, есть только свои и только чужие
Интересно сколько Нурбанчик и остальные поуеховшие платят им за такое?)
У Макса и дракона спрашивать не буду
Они любят российскую пропаганду с загнивающего запада
Удобно устроились)
Цитата:
drakon:
Это на стимулирование, тоесть- Зарплату всем, абайкам, наш 95-й, 72 мильярда?... А сколько их всего?абаек...

Я один вроде здесь
Не замечал?)
Двоиться в глазах?
Профайл
Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
927
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 22:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
КазТАГ
24 апреля 2021, 14:07 |  Государство
Почти 242 млрд тенге просит министерств

Прошу прошения, у меня 2 вопроса.
Я понимаю что для остальных 9 млрд тенге, то есть между 231 и 242 млрд, это такие копейки!
Но желательно уточнить, таки 231 или 242?
И второй.
Таки получит Похгремуха прибавку к ЗП?
Цитата:
abaika95:
"Это раньше она была пропаганда, теперь это PRопаганда"

Или так и будет, как Навальный, продолжать голодать, приязанный цепью к компьютеру?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 22:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Таки получит Похгремуха прибавку к ЗП?

А ты из МИОРА кормишься?
Тогда понятно почему тебя тут на разные темы так ведёт
То МИОР то США приплатит)
Хорошо устроилась
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21672
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 22:42
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я один вроде здесь Не замечал?)

Так вас же много в Казахстане... :lol: ;-)
Профайл
Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
927
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 22:44
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да в мире все не однозначно Кроме тем что РТ и соловьев затрагивают

Отважно!
Есть Погремуха и Соловьев.
Два конкурента. И других вариантов нет?
То есть Хабар, как источник правдивой информации, вообще вами не рассматривается!?
Цитата:
abaika95:
А ты из МИОРА кормишься? Тогда понятно почему тебя тут на разные темы так ведёт То МИОР то США приплатит)

Пока нет. Но подскажите, если для шабашки, кому заявление на приём на работу подавать?
Каковы условия? Сколько за коммент платят?
Как вообще, нужно цельными днями клмменты писать, или можно так, в свободное время?
Огласите, по, оченно хочется знать все нюансы.
;-)
Бьют ли или только ругаются за плохие комменты?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4601
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 23:40
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь мне неразумному прояснит, это надо хвалить Акимов и прочих чиновников, и за это получать деньги???
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 23:47
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так вас же много в Казахстане...

Ну вас смотрю не меньше
В чем проблема?)
Цитата:
Coopidon:
Отважно! Есть Погремуха и Соловьев. Два конкурента. И других вариантов нет? То есть Хабар, как источник правдивой информации, вообще вами не рассматривается!?

Хабар по моему мнению это просто лидер оппозиционного СМИ по сравнению с помётом одного соловья
Казахстанские СМИ даже сидящие на госзаказе пишут и говорят в первую очередь о наших проблемах
А российские сидящие на деньгах народа пишут о всех проблемах мира но только не о российских
Вот в чем концептуальная разница
Цитата:
Coopidon:
Пока нет. Но подскажите, если для шабашки, кому заявление на приём на работу подавать? Каковы условия? Сколько за коммент платят? Как вообще, нужно цельными днями клмменты писать, или можно так, в свободное время? Огласите, по, оченно хочется знать все нюансы. Бьют ли или только ругаются за плохие комменты?

Незнаю
Сколько пишу всякого
Никто с омоном не пришел и не наказал за репостик или коментик не тот
Всё-таки мы не россия)
Скажи и ты а тебе бугор за коменты платит или ты чисто по своей воле?
Если не можешь ответить моргни
Не можешь моргнуть
Промолчи или ответь как-нибудь не смешно я пойму...
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6876
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 23:49
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Всё-таки мы не россия)

Пора бы определиться
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 23:51
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Кто-нибудь мне неразумному прояснит, это надо хвалить Акимов и прочих чиновников, и за это получать деньги???

Ну НГ иногда хвалит гос политику и акимов но делает это очень умно и тонко
Но ей я уверен деньги не платят
Так что смотря как посмотреть)
А так госзаказ это пропаганда всего и вся
К примеру хочешь ты Сайлау услышать истории о ветеранах войны к 9 мая за это оплатили из бюджета всем СМИ
Хочешь узнать о людях труда? про них материалы тоже уже оплатили из бюджета
Хочешь узнать о сакральных местах Казахстана? За это тоже оплачено
Никто бесплатно из больших СМИ делать это не будет потомучто а зачем?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7745
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 23:52
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пора бы определиться

Вроде давно определились
Мы не Россия
А Россия не мы)
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS