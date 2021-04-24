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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:21
#2191
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Цитата:
elektron:
икру черную опять есть. Я думаю ему не до икры, пока на все 100% не отработает.

Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))
Цитата:
Victor Yang:
Но по мне лучше как в Казахстане, когда праздники разбросаны по году.

Естественно
Дело в том что длинные праздники подряд это призыв к алкоголизму населения
У нас они по 1-2 дня равномерно во весь год раскиданы,сильно и не разгуляешься сильно и не гостям подходишь (хотя казалось бы у нас должны были в первую очередь на это смотреть) а в России одни новогодние праздники размером в неделю это мрак
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:28
#2192
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Цитата:
abaika95:
Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))

Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как. :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13894
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:36
#2193
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Цитата:
abaika95:
это призыв к алкоголизму населения

А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.
Цитата:
abaika95: одни новогодние праздники размером в неделю это мрак
В Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.

[Исправлено: Victor Yang, 24.04.2021 - 13:38]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 14:32
#2194
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Цитата:
Victor Yang:
Что за стереотипы?

//При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.//

Но для некоторых бухать будут, это же так типично. :lol:
А ещё даёшь праздники, как же бизнес. Не даёшь праздники - узурпатор и рабовладелец. ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:51
#2195
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Цитата:
elektron:
Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как.

Я обсуждаю ваше отношение к нему) от этого ещё смешнее)
Цитата:
Victor Yang:
А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.

Ну если бы я не жил в России то да,можно сказать что я довольствуюсь стереотипами
Но я сам был свидетелем что в России пьют и очень много
И водка очень дешёвая
И вино в коробках по цене как сок
И разные алкогольные коктейли дешёвые на которые молодежь подсаживается
Цитата:
Victor Yang:
В Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.

Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели

Цитата:
elektron:
При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.// Но для некоторых бухать будут, это же так типично.

Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:55
#2196
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Цитата:
abaika95:
Я обсуждаю ваше отношение к нему)

И каким боком я в его программах?Цитата:
abaika95:
от этого ещё смешнее)

Это хорошо, смех продлевает жизнь. ;-)
Но не всегда... :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:57
#2197
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Цитата:
abaika95:
Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели

И что завидно, побухать не дают? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:58
#2198
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Цитата:
abaika95:
Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)

Ну кто о чём! Тут ведь как, было бы желание. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 16:43
#2199
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Цитата:
abaika95:
По книге Шерхан был людоедом (уже показательно)

Цитата:
abaika95: Вам самому не противно от того что вы сейчас воду в ступе толчите понимая что я по фактажу прав?) Прекращайте,прекращайте)
Цитата:
abaika95:
Пусть будет

:lol:
Как всегда, одно и тоже.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13894
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 16:55
#2200
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Цитата:
abaika95:
я сам был свидетелем что в России пьют и очень много

Я даже не знаю где ты такое видел, да ещё и с дешёвым алкоголем. Наверное, у нас круги общения разные. Маргиналы пьют точно так же, как и в Казахстане. Нормальные люди не пьют точно так же как и в Казахстане. В Кустанае почти всегда в общественном транспорте по праздникам пьяные ездили. Здесь такого не видел. Дешёвый алкоголь, может, когда-то и был, но сейчас нет такого. Я могу вечером выпить грамм 50 коньяка, беру обычно чекушку - мне её на месяц хватает. В Кустанае брал за 600 тенге местный. Здесь дешевле 200 рублей местного нет. Самый дешёвый алкоголь, который я брал, - бальзам за 170 рублей. Так что про дешёвый алкоголь не надо говорить.
Цитата:
abaika95:
Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели

Ну так в Казахстане это ежегодно, а в России только на этот год ввели эти 10 дней.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 16:58
#2201
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Цитата:
Victor Yang:
а в России только на этот год ввели эти 10 дней.

Что то типа карантина или как?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13894
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 17:08
#2202
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Цитата:
elektron:
Что то типа карантина или как?

Ну обосновали это тем что люди на эти 10 дней поедут на дачи и там сидеть будут. Если разбивать праздники, то они туда-сюда будут кататься и это неблагоприятно скажется в связи с ситуацией.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 22:29
#2203
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Цитата:
elektron:
И каким боком я в его программах?

Я вообще не знаю каким вы боком к России и их политике?)
Цитата:
elektron:
И что завидно, побухать не дают?

Я не знаю как вы но я знаете ли алкашам и наркоманам не завидую)
Цитата:
Victor Yang:
Я могу вечером выпить грамм 50 коньяка, беру обычно чекушку - мне её на месяц хватает. В Кустанае брал за 600 тенге местный. Здесь дешевле 200 рублей местного нет. Самый дешёвый алкоголь, который я брал, - бальзам за 170 рублей. Так что про дешёвый алкоголь не надо говорить.

Дешёвый алкоголь в пятерочке и в магните да даже в КБ
Коробками с дешёвым пойлом под вид вина все магазы заставлены
Алкоголизм в глаза бросается
Если я в Костанае выйду в 7 утра субботы и проедусь по городу редко уже где увижу мужиков прущихся домой с попойки или ждущих открытия магазина чтобы догнаться
В ЧБ хочешь верь хочешь нет я каждое утро такую картину видел
А в Магнитогорске ещё и в промышленном мастштабе
Пьют много,много женщин пьют что страшнее
В маршрутке как не сядешь постоянно кто-то пьяный сидел
Незнаю может у нас просто разное понимание и заострения внимания на этом
Ты это как в порядке вещей принимал
А для меня в глаза бросилась
Цитата:
Victor Yang:
Ну так в Казахстане это ежегодно, а в России только на этот год ввели эти 10 дней.

Ну так и в России на другие дни отдыхают
У нас просто 7 и 9 мая совпадают крупно
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 22:36
#2204
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Цитата:
abaika95:
Пьют много,много женщин пьют что страшнее

Ну вы то должны понимать разницу в миллионике и в 200 тыс населения?
Не мне вам объяснять, что на одного пьяного в Костанае, 5-ть В Челябе чисто арифметически. 8-)
И несмотря на это порядка там больше (просто мысли вслух) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 22:39
#2205
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Цитата:
abaika95:
Я вообще не знаю каким вы боком к России и их политике?)

Я вот тоже не пойму каким вы там боком? ;-)
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