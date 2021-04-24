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231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41403
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
Из описания программы следует, что «расходы направлены на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК в целях повышения эффективности государства в проводимой информационной политике».
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Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
Как сказал один из великих американских видных специалистов по рекламе "Это раньше она была пропаганда, теперь это PRопаганда"
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 10211
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 20:36
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6869
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 20:54
Цитата:
Тут сколько не выделяй, всё мало будет. То Навального обелить нужно, то Аблязова очернить. Пока сами ещё не разобрались. Так что непочатый край.
maxsaf:
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?
Тут сколько не выделяй, всё мало будет. То Навального обелить нужно, то Аблязова очернить. Пока сами ещё не разобрались. Так что непочатый край.
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 21:16
Цитата:
Стимулирование деятелей в сфере информации» (Т72 277 000 на пять лет),
Это на стимулирование, тоесть- Зарплату всем,
абайкам, наш 95-й, 72 мильярда?...
А сколько их всего?абаек...
[Исправлено: drakon, 24.04.2021 - 21:19]
Стимулирование деятелей в сфере информации» (Т72 277 000 на пять лет),
Это на стимулирование, тоесть- Зарплату всем,
абайкам, наш 95-й, 72 мильярда?...
А сколько их всего?абаек...
[Исправлено: drakon, 24.04.2021 - 21:19]
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 22:18
Цитата:
Незнаю а что с серым волком надо бороться? Тут вроде и НГ справляется а поуеховшие не представляют опасности кроме Йанга))
Цитата:
Да в мире все не однозначно
Кроме тем что РТ и соловьев затрагивают
У них четко как у фашистов, есть только свои и только чужие
Интересно сколько Нурбанчик и остальные поуеховшие платят им за такое?)
У Макса и дракона спрашивать не буду
Они любят российскую пропаганду с загнивающего запада
Удобно устроились)
Цитата:
Я один вроде здесь
Не замечал?)
Двоиться в глазах?
maxsaf:
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?
Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?
Незнаю а что с серым волком надо бороться? Тут вроде и НГ справляется а поуеховшие не представляют опасности кроме Йанга))
Цитата:
elektron:
Тут сколько не выделяй, всё мало будет. То Навального обелить нужно, то Аблязова очернить. Пока сами ещё не разобрались. Так что непочатый край.
Тут сколько не выделяй, всё мало будет. То Навального обелить нужно, то Аблязова очернить. Пока сами ещё не разобрались. Так что непочатый край.
Да в мире все не однозначно
Кроме тем что РТ и соловьев затрагивают
У них четко как у фашистов, есть только свои и только чужие
Интересно сколько Нурбанчик и остальные поуеховшие платят им за такое?)
У Макса и дракона спрашивать не буду
Они любят российскую пропаганду с загнивающего запада
Удобно устроились)
Цитата:
drakon:
Это на стимулирование, тоесть- Зарплату всем, абайкам, наш 95-й, 72 мильярда?... А сколько их всего?абаек...
Это на стимулирование, тоесть- Зарплату всем, абайкам, наш 95-й, 72 мильярда?... А сколько их всего?абаек...
Я один вроде здесь
Не замечал?)
Двоиться в глазах?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 922
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 22:26
Цитата:
Прошу прошения, у меня 2 вопроса.
Я понимаю что для остальных 9 млрд тенге, то есть между 231 и 242 млрд, это такие копейки!
Но желательно уточнить, таки 231 или 242?
И второй.
Таки получит Похгремуха прибавку к ЗП?
Цитата:
Или так и будет, как Навальный, продолжать голодать, приязанный цепью к компьютеру?
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
КазТАГ
24 апреля 2021, 14:07 | Государство
Почти 242 млрд тенге просит министерств
КазТАГ
24 апреля 2021, 14:07 | Государство
Почти 242 млрд тенге просит министерств
Прошу прошения, у меня 2 вопроса.
Я понимаю что для остальных 9 млрд тенге, то есть между 231 и 242 млрд, это такие копейки!
Но желательно уточнить, таки 231 или 242?
И второй.
Таки получит Похгремуха прибавку к ЗП?
Цитата:
abaika95:
"Это раньше она была пропаганда, теперь это PRопаганда"
"Это раньше она была пропаганда, теперь это PRопаганда"
Или так и будет, как Навальный, продолжать голодать, приязанный цепью к компьютеру?
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 22:32
Цитата:
А ты из МИОРА кормишься?
Тогда понятно почему тебя тут на разные темы так ведёт
То МИОР то США приплатит)
Хорошо устроилась
Coopidon:
Таки получит Похгремуха прибавку к ЗП?
Таки получит Похгремуха прибавку к ЗП?
А ты из МИОРА кормишься?
Тогда понятно почему тебя тут на разные темы так ведёт
То МИОР то США приплатит)
Хорошо устроилась
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 22:42
Цитата:
Так вас же много в Казахстане...
abaika95:
Я один вроде здесь Не замечал?)
Я один вроде здесь Не замечал?)
Так вас же много в Казахстане...
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